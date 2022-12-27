Fransız basını öldürülen PKK'lı teröristleri "kahraman" ilan etti! İşte Fransızların Türkiye'yi hedef alan skandal haberleri

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 69 yaşında bir saldırgan, bir kültür merkezine ateş açarak 3 kişinin ölümüne sebep oldu. Ülke basınında yer alan haberlerde saldırganın, William M. adında silah meraklısı ve sabıkalı emekli bir makinist olduğu bildirildi.