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Haberler Galeri Fransız basını öldürülen PKK'lı teröristleri "kahraman" ilan etti! İşte Fransızların Türkiye'yi hedef alan skandal haberleri

Fransız basını öldürülen PKK'lı teröristleri "kahraman" ilan etti! İşte Fransızların Türkiye'yi hedef alan skandal haberleri

Fransız basını, ülkenin başkenti Paris sokaklarını savaş alanına çeviren PKK'lıları korumaya devam ediyor. 69 yaşındaki saldırganın öldürdüğü Merine Kara ve Şirin Aydın'ın PKK'lı terörist çıkması, Fransız basınını harekete geçirdi. Fransız Le Monde gazetesi, "Türk devletine karşı savaş halinde ortaya çıkan PKK'nın kahramanlarından biridir." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 11:24
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Fransız basını öldürülen PKK’lı teröristleri kahraman ilan etti! İşte Fransızların Türkiye’yi hedef alan skandal haberleri

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 69 yaşında bir saldırgan, bir kültür merkezine ateş açarak 3 kişinin ölümüne sebep oldu. Ülke basınında yer alan haberlerde saldırganın, William M. adında silah meraklısı ve sabıkalı emekli bir makinist olduğu bildirildi.

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Fransız basını öldürülen PKK’lı teröristleri kahraman ilan etti! İşte Fransızların Türkiye’yi hedef alan skandal haberleri

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmain'in olay yerini ziyaretinden kısa süre sonra PKK destekçileri, saldırının olduğu yerde toplanmaya başladı.

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Fransız basını öldürülen PKK’lı teröristleri kahraman ilan etti! İşte Fransızların Türkiye’yi hedef alan skandal haberleri

Toplantı kısa sürede protesto gösterisine dönüşürken, PKK yanlıları şiddete başvurarak polisle çatıştı, olaylarda 20'nin üzerinde polis yaralandı.

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Fransız basını öldürülen PKK’lı teröristleri kahraman ilan etti! İşte Fransızların Türkiye’yi hedef alan skandal haberleri

EMİNE KARA VE ŞİRİN AYDIN TERÖRİST ÇIKTI

Düzenlenen saldırıda ölenlerden Emine Kara ve Şirin Aydın olduğu belirlendi. Saldırı da hayatını kaybeden Kara'nın PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Şirin'in ise; PKK/KCK terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2017 yıllında cezaevine girdiği öğrenildi.

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Fransız basını öldürülen PKK’lı teröristleri kahraman ilan etti! İşte Fransızların Türkiye’yi hedef alan skandal haberleri

2001'den beri Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinde olan PKK üyeleri için 'Kürt davasının şehidi' diyen gazete skanlallarını PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Emine Kara ile ilgili sözleri ile sürdürdü.