27 Aralık 2022, Salı
Fransız basını öldürülen PKK'lı teröristleri "kahraman" ilan etti! İşte Fransızların Türkiye'yi hedef alan skandal haberleri
Fransız basını, ülkenin başkenti Paris sokaklarını savaş alanına çeviren PKK'lıları korumaya devam ediyor. 69 yaşındaki saldırganın öldürdüğü Merine Kara ve Şirin Aydın'ın PKK'lı terörist çıkması, Fransız basınını harekete geçirdi. Fransız Le Monde gazetesi, "Türk devletine karşı savaş halinde ortaya çıkan PKK'nın kahramanlarından biridir." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 11:24
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