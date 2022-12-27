PKK Avrupa sokaklarında dehşet saçıyor! Türkiye'nin uyarılarını dinlemeyen Batı ülkelerinde neler oluyor?

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı PKK uyarıları devam ederken, Batı ülkeleri desteklerinin cezasını çekmeye başladı. PKK militanları Paris sokaklarından sonra Londra'yı da savaş alanına çevirdi. Batı ülkelerinin, PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığına, bağış toplama ve militan devşirme eylemlerine izin vermesi bu günleri hazırladı.