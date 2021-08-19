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Fransa'da aşı karşıtları polis tarafından markete alınmadı! Ortalık karıştı! İşte o anlar

Geçtiğimiz günlerde aşı karşıtlarının eylemlerine sahne olan Fransa'da ortalık bir kez daha karıştı. Ülkede bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmişti. Fransız halkı tarafından tepkiyle karşılanan ve kişisel hakları ihlal ettiği iddiasıyla karşı çıkılan aşı pasaportu uygulamasına tepki gösteren binlerce kişi, bir kez daha protesto gösterilerine imza attı. Bugün gelen görüntülerde ise aşı karşıtı bir grubun polis tarafından markete alımadığı ve arbedenin yaşandığı görüntüler kameralara kaydedildi.

Giriş Tarihi: 19.08.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 12:00
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Fransa’da aşı karşıtları polis tarafından markete alınmadı! Ortalık karıştı! İşte o anlar
Fransa'da oldukça tartışılan koronavirüs aşı yasası, tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Fransız Parlamentosu'nda onaylanan koronavirüs ile mücadele yasası kapsamında bazı meslek dalı çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti.
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Fransa’da aşı karşıtları polis tarafından markete alınmadı! Ortalık karıştı! İşte o anlar

ZORUNLU UYGULAMAYA TEPKİ YAĞIYOR
Onaylanan koronavirüs yasası, belli etkinlik ve mekanlara girişte koronavirüs aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi de zorunlu hale getirmişti.

Son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren koronavirüs ruhsat uygulaması, konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getirmişti.

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Fransa’da aşı karşıtları polis tarafından markete alınmadı! Ortalık karıştı! İşte o anlar

MARKETE ALINMADILAR
Yeni yasa kapsamında alışveriş merkezleri ve marketlere girişte de aşı pasaportu bulundurmak zorunlu hale getirilmişti.

Oldukça tartışılan uygulama nedeniyle halk sık sık tepki için sokaklara dökülürken bu kez kameralara, market önünde yaşanan kaos yansıdı.

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Fransa’da aşı karşıtları polis tarafından markete alınmadı! Ortalık karıştı! İşte o anlar

Fransız polisi, alışveriş yapmaya gelen insanların markete girişini engelledi. Aşısız olmaları nedeniyle böyle bir engellemeyle karşılaştıkları belirlenen vatandaşlar, uygulamaya tepki gösterdi.

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Fransa’da aşı karşıtları polis tarafından markete alınmadı! Ortalık karıştı! İşte o anlar

Market önünde yaşanan arbede ise anbean kameralara yansıdı.