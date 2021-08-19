Fransa'da aşı karşıtları polis tarafından markete alınmadı! Ortalık karıştı! İşte o anlar

Geçtiğimiz günlerde aşı karşıtlarının eylemlerine sahne olan Fransa'da ortalık bir kez daha karıştı. Ülkede bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmişti. Fransız halkı tarafından tepkiyle karşılanan ve kişisel hakları ihlal ettiği iddiasıyla karşı çıkılan aşı pasaportu uygulamasına tepki gösteren binlerce kişi, bir kez daha protesto gösterilerine imza attı. Bugün gelen görüntülerde ise aşı karşıtı bir grubun polis tarafından markete alımadığı ve arbedenin yaşandığı görüntüler kameralara kaydedildi.

Giriş Tarihi: 19.08.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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