16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Fransa'da aşı karşıtları sokakları karıştırdı! Gözaltılar var
Fransa'da Anayasa Konseyinin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, protesto gösterilerinde şiddetin dozajını artırdı. Fransa'daki polis müdahalesi sonrası çok sayıda gözaltı var.