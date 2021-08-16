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Fransa'da aşı karşıtları sokakları karıştırdı! Gözaltılar var

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Giriş: 16.08.2021 12:01
Fransa'da Anayasa Konseyinin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, protesto gösterilerinde şiddetin dozajını artırdı. Fransa'daki polis müdahalesi sonrası çok sayıda gözaltı var.
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