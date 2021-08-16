Fransa’da aşı karşıtları sokakları karıştırdı! Gözaltılar var

Fransa'da Anayasa Konseyinin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, protesto gösterilerinde şiddetin dozajını artırdı. Fransa'daki polis müdahalesi sonrası çok sayıda gözaltı var.