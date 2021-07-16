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Güney Afrika'da yağma ve şiddet her geçen gün artıyor: 117 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi. Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından başlayan protestolarda bilanço artıyor. Kwazu Natal eyaletinden Johannesburg'un da yer aldığı Gauteng eyaletine kadar yayılan şiddet ve yağma olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.
Giriş Tarihi: 16.07.2021 01:43Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 01:44