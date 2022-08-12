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Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği

Simpsonlar'ın gerçeği ortaya çıkıyor…34 sezondur izleyicisiyle buluşan Simpsonlar, son senelerde bilhassa da gelecekte gerçekleşecek olayları tahmin ettiği bölümleriyle seyredenlerin dikkatini çekerken şovun yapımcılarından Matt Selamn, bunun nasıl gerçekleştiğini paylaştı. 34 sezondur süren Simpsonlar efsanenin sır perdesi kalktı. İşte Simpsonlar'ın gerçeği…

Giriş Tarihi: 12.08.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 16:18
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Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği

Simpsonlar 1989 yılında televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Orta sınıf bir aileyi oluşturan Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'yi odağına alan dizi 33 sezondur sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği

SİMPSONLAR GELECEĞİ NASIL BİLİYOR?

Karakterleriyle seyredenlerin gönlünü kazanan dizi özellikle son senelerde geçmiş bölümlerde konu aldığı olayların gerçekleşmesiyle de ilgi topladı.

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Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği

Şovun yapımcıları arasında bulunan Matt Selman; 34. sezonda, sonunda geleceği bu kadar doğru bir şekilde nasıl tahmin edebildiklerini duyuracaklarını söyledi.

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Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği

TRUMP'IN BAŞKANLIĞINDAN KORONAVİRÜSE KADAR PEK ÇOK ŞEYİ BİLDİLER…

33 sezonu boyunca dizi, Donald Trump'ın başkan olmasından Covid-19 salgınına kadar pek çok olaya daha yaşanmadan yer vermişti.

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Simpsonlar’ın kehanetleri nasıl çıkıyor belli oldu! 34 sezondur süren efsanenin sır perdesi kalktı! İşte Simpsonlar gerçeği

34. SEZONDA DUYURACAKLAR

Matt Selman, Deadline ile yaptığı bir röportajda, 34. sezonda geleceği nasıl bu kadar doğru tahmin edebildiklerini açıklayan bir bölüm olduğunu söyledi.