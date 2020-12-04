Ünlü Rus fenomen canlı yayında sevgilisini öldürdü! Dünya Rus YouTuber'ın cinayetini izledi

İnternet fenomeni ünlü Rus Youtuber yaptığı canlı yayında sevgilisini öldürdü. Cinayetin işlendiği canlı yayının dakikalarca devam etmesi izleyenleri çileden çıkarttı. İnternet fenomeninin cinayetini izleyenler emniyet ekiplerini devreye soktu. Canlı yayının devam etmesi nedeniyle YouTube yönetimi de eleştirildi.