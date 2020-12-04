Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü Rus fenomen canlı yayında sevgilisini öldürdü! Dünya Rus YouTuber'ın cinayetini izledi Ünlü Rus fenomen canlı yayında sevgilisini öldürdü! Dünya Rus YouTuber'ın cinayetini izledi
İnternet fenomeni ünlü Rus Youtuber yaptığı canlı yayında sevgilisini öldürdü. Cinayetin işlendiği canlı yayının dakikalarca devam etmesi izleyenleri çileden çıkarttı. İnternet fenomeninin cinayetini izleyenler emniyet ekiplerini devreye soktu. Canlı yayının devam etmesi nedeniyle YouTube yönetimi de eleştirildi.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 17:09
Dünya, internet fenomeninin canlı yayındaki cinayetini izledi. Rus YouTuber, canlı yayında yaptığı sırada sevgilisini öldürdü. Milyonların sarsan olayın ardından, cinayetin yayınlanmasını engellemeyen YouTube yetkileri hedef yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Stas Reeflay isimli internet fenomeni bir Rus YouTuber, sevgilisini öldürdü. 28 yaşındaki hamile sevgilisini bir izleyicisinin para teklifi üzerine soğukta bekleterek ölümüne sebep oldu.
PARA İÇİN YAPTIKLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Rusya'da kan donduran bir olay yaşandı. Yerel medyadaki habere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1,000 dolar vereceğini söyledi.
Bunun üzerine Reeflay'ın, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapattığı belirtilirken, Grigoryeva'nın hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.