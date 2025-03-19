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Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! Yüz binlerce insan Hamas'ın çağrısına kulak verdi: New York'dan Şili'ye

Terör devleti İsrail'in geçtiğimiz gece Gazze Şeridi'ne başlattığı yoğun hava saldırılarının ardından 500'e yakın Filistinli katledilirken 1000'e yakın sivil yaralandı. 130'dan fazla çocuğun ve çok sayıda kadının hayatını kaybettiği saldırılara dünyanın vicdanlı insanlarından tepki yağdı. Yüz binlerce insan Hamas'ın sokağa çıkın çağrısına kulak verdi. New York Times meydanından Şili'nin Santiago şehrine insanlar "Nehirden denize özgür Filistin" dedi. İşte İsrail'in soykırıma dünyadan yürüyüşler...

Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:07
Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

İsrail işgal güçlerinin 19 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkesi bozarak soykırıma kaldıkları yerden devam etmesine milletlerden tepkiler yağdı. Dünyanın vicdan sahibi halkları Filistin direniş örgütü Hamas'ın İsrail'in vahşetine karşı sokağa çıkın çağrısına kulak verdi. Binlerce insan sokaklara dökülerek "Nehirden denize özgür Filistin" dedi.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

İsrail'in vahşetine en büyük protestolardan biri ABD'den, New York Times Meydanı'ndan geldi.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

New York Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce insan İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı lanetledi.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

Bir protestocunun yüzünde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'na ait bandana taktığı görüldü.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

Önce yürüyüş yapan ve sloganlar atan kalabalık, ardından Meydan'da iftar yaptı.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

İftardan sonra akşam nazaı eda edilerek Filisatin için eller semaya açıldı.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

Şili'nin Santiago kentinde de bir grup kalabalık Gazze'nin sesi oldu.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

Hollanda'da yürüyüşler gerçekleştirildi ve İsrail'in işlediği savaş suçları protesto edildi.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

İngiltere'nin başkenti Londra'da da Gazze için yürüyüş düzenlendi.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

Katılımcılar "Özgür Filistin" sloganları atarak ABD ve İsrail'in skandal ilhak planına karşı olduklarını ifade etti.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

ABD'nin New Yrok kentinin yanı sıra Washington D.C.'de de yürüyüş düzenlendi.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

İstanbul'da da yüzlerce insan sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yürüyüşlere atıldı. Kapatılmış olan İsrail başkonsolosluğu önünde sloganlar attı.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

Fransa'nın başkenti Paris'te de gösteriler düzenlendi.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

Birçok protestocu, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma ve kaybedilen masum canlara tepki gösterdi.

Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! New York’dan Şili’ye

Libya'da da düzenlenen protestolara yüzlerce insan katıldı.