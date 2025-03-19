19 Mart 2025, Çarşamba
Vicdan sahibi halklar Gazze için tek yürek oldu! Yüz binlerce insan Hamas'ın çağrısına kulak verdi: New York'dan Şili'ye
Terör devleti İsrail'in geçtiğimiz gece Gazze Şeridi'ne başlattığı yoğun hava saldırılarının ardından 500'e yakın Filistinli katledilirken 1000'e yakın sivil yaralandı. 130'dan fazla çocuğun ve çok sayıda kadının hayatını kaybettiği saldırılara dünyanın vicdanlı insanlarından tepki yağdı. Yüz binlerce insan Hamas'ın sokağa çıkın çağrısına kulak verdi. New York Times meydanından Şili'nin Santiago şehrine insanlar "Nehirden denize özgür Filistin" dedi. İşte İsrail'in soykırıma dünyadan yürüyüşler...
Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:07