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Haberler Galeri Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Meclis'teki konuşması Arap basınında geniş yer buldu! Ortak noktaya dikkat çektiler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Meclis'teki konuşması Arap basınında geniş yer buldu! Ortak noktaya dikkat çektiler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de Gazze için düzenlenen özel oturumda dünyaya seslendi. Gazze halkının uluslararası adaletten yoksun olarak işgalci İsrail'in suçlarına karşı büyük bir mücadele yürüttüğünü belirten Mahmud Abbas, "Bizim hayatımız Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Ya zafer ya şehadet." dedi. Abbas'ın TBMM'deki konuşması Arap basınında geniş yer buldu.

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 06:30
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Meclis’teki konuşması Arap basınında geniş yer buldu! Ortak noktaya dikkat çektiler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda yaptığı ve önemli açıklamalarda bulunduğu hitabı Arap basınına geniş bir şekilde yansıdı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Meclis’teki konuşması Arap basınında geniş yer buldu! Ortak noktaya dikkat çektiler

Abbas'ın konuşmasına ilişkin haber Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da "Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep ediyor" başlığıyla yayımlandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Meclis’teki konuşması Arap basınında geniş yer buldu! Ortak noktaya dikkat çektiler

Haberde, Abbas'ın hükümet üyeleriyle Gazze'ye gitme kararına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bunun güvence altına alınması çağrısına vurgu yapıldı.

Katar haber ajansı QNA, Abbas'ın TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmayı, "Filistin Devlet Başkanı, Filistin liderliğinin tüm üyeleriyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini duyurdu" başlığıyla verdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Meclis’teki konuşması Arap basınında geniş yer buldu! Ortak noktaya dikkat çektiler

Haberde, Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığına dikkati çekildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Meclis’teki konuşması Arap basınında geniş yer buldu! Ortak noktaya dikkat çektiler

Umman haber ajansı ONA'nın Abbas'ın konuşmasına geniş yer verdiği, "Abbas: İsrail, Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürütüyor" başlıklı haberinde, Filistin Devlet Başkanı'nın İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar karşısında uluslararası çevrelerin sessizliğini kınamasına değindi.