16 Ağustos 2024, Cuma
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Meclis'teki konuşması Arap basınında geniş yer buldu! Ortak noktaya dikkat çektiler
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de Gazze için düzenlenen özel oturumda dünyaya seslendi. Gazze halkının uluslararası adaletten yoksun olarak işgalci İsrail'in suçlarına karşı büyük bir mücadele yürüttüğünü belirten Mahmud Abbas, "Bizim hayatımız Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Ya zafer ya şehadet." dedi. Abbas'ın TBMM'deki konuşması Arap basınında geniş yer buldu.
Giriş Tarihi: 16.08.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 06:30