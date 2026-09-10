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134 kişiyi taşıyordu... Yolcu feribotunda yangın faciası! Çok sayıda ölü ve kayıp var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Filipinler açıklarındaki yolcu feribotunda çıkan yangın faciaya dönüştü. Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden feribotta çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi kayboldu.

134 kişiyi taşıyordu... Yolcu feribotunda yangın faciası! Çok sayıda ölü ve kayıp var 1

Filipinler açıklarındaki yolcu feribotunda çıkan yangın faciayı da beraberinde getirdi. Yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi kayboldu.

134 kişiyi taşıyordu... Yolcu feribotunda yangın faciası! Çok sayıda ölü ve kayıp var 2

Ülkedeki yayın kuruluşu GMA Network'ün haberine göre başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

134 kişiyi taşıyordu... Yolcu feribotunda yangın faciası! Çok sayıda ölü ve kayıp var 3

134 KİŞİ BULUNUYORDU

Yetkililer, yangın sırasında feribotta 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere toplam 134 kişinin bulunduğunu açıkladı.

134 kişiyi taşıyordu... Yolcu feribotunda yangın faciası! Çok sayıda ölü ve kayıp var 4

Alevlerin kısa sürede feribotu sardığı olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

134 kişiyi taşıyordu... Yolcu feribotunda yangın faciası! Çok sayıda ölü ve kayıp var 5

87 KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA SÜRÜYOR

Yetkililer, şu ana kadar 42 kişinin kurtarıldığını, kayıp 87 kişi için ise denizde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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