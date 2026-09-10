134 kişiyi taşıyordu... Yolcu feribotunda yangın faciası! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Filipinler açıklarındaki yolcu feribotunda çıkan yangın faciaya dönüştü. Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden feribotta çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi kayboldu.

Filipinler açıklarındaki yolcu feribotunda çıkan yangın faciayı da beraberinde getirdi. Yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi kayboldu.

Ülkedeki yayın kuruluşu GMA Network'ün haberine göre başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

134 KİŞİ BULUNUYORDU Yetkililer, yangın sırasında feribotta 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere toplam 134 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Alevlerin kısa sürede feribotu sardığı olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.