09 Eylül 2025, Salı
FETÖ'den sonra İngiliz gazeteden de Özel'in sokak provokasyonuna destek! Skandal açıklamalar: Hayatı durma noktasına getiririz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine verdiği röportajda skandal açıklamalara imza attı. Özel, hükümeti hedef alarak Türkiye'de hayatı durma noktasına getireceklerini, gerekirse milyonları sokağa dökeceklerini söyledi. Financial Times ise bu sözleri manşetine taşıyarak Türkiye'de kaos algısı oluşturmaya çalıştı.
Giriş Tarihi: 09.09.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 14:27