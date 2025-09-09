FETÖ'den sonra İngiliz gazeteden de Özel'in sokak provokasyonuna destek! Skandal açıklamalar: Hayatı durma noktasına getiririz

Seçim sonuçlarını da hedef aldı

Özel'in en dikkat çeken ifadelerinden biri de geçmiş seçimleri sorgulayan çıkışları oldu. CHP'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçimlerin dahi geçerliliğine itiraz edebileceğini belirten Özel, 2017'deki anayasa referandumunu örnek gösterdi. O dönem mühürsüz oyların geçerli sayılmasına atıfta bulunan Özel, bu seçimlerin meşruiyetini tartışmaya açabileceklerini söyledi.

Bu açıklamalar, CHP'nin intikam hırsıyla halkın oylarıyla seçilmiş iradeyi tanımama noktasına geldiğini gözler önüne serdi.