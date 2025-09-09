FETÖ'den sonra İngiliz gazeteden de Özel'in sokak provokasyonuna destek! Skandal açıklamalar: Hayatı durma noktasına getiririz

09 Eylül 2025, Salı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine verdiği röportajda skandal açıklamalara imza attı. Özel, hükümeti hedef alarak Türkiye'de hayatı durma noktasına getireceklerini, gerekirse milyonları sokağa dökeceklerini söyledi. Financial Times ise bu sözleri manşetine taşıyarak Türkiye'de kaos algısı oluşturmaya çalıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine skandal açıklamalarda bulundu. Özel, hükümeti hedef alarak Türkiye'de hayatı durma noktasına getireceklerini söyledi.

Skandal Röportaj: "Hayatı Durdururuz"

Özel, bazılarını kendisinin de kabul ettiği rüşvet davalarıyla ilgili verdiği röportajda hükümeti "hukuki darbe" yapmakla suçladı ve CHP'nin kitlesel eylemlerle sokakları harekete geçireceğini açıkladı. Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri, "barışçıl ama etkili sivil itaatsizlik" eylemleri düzenleyeceklerini belirterek, milyonları sokaklara çağırabileceğini dile getirdi.

Özel'in, mahkemelerin verdiği kararları tanımayacaklarını açıkça ifade etmesi dikkat çekti. CHP lideri, "Erdoğan kirli oyun oynuyorsa biz de aynı oyunu oynarız" sözleriyle hukuk tanımaz bir tavır sergiledi.

Seçim sonuçlarını da hedef aldı

Özel'in en dikkat çeken ifadelerinden biri de geçmiş seçimleri sorgulayan çıkışları oldu. CHP'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçimlerin dahi geçerliliğine itiraz edebileceğini belirten Özel, 2017'deki anayasa referandumunu örnek gösterdi. O dönem mühürsüz oyların geçerli sayılmasına atıfta bulunan Özel, bu seçimlerin meşruiyetini tartışmaya açabileceklerini söyledi.

Bu açıklamalar, CHP'nin intikam hırsıyla halkın oylarıyla seçilmiş iradeyi tanımama noktasına geldiğini gözler önüne serdi.

"CHP giderse Türkiye de gider"

Özgür Özel, CHP'yi "Türkiye'nin son umudu" olarak göstererek, "CHP giderse Türkiye de gider" dedi.

Özel'in bu sözleri, parti çıkarlarını ülkenin geleceğiyle eşitleyen bir anlayışın ifadesi olarak dikkat çekti.

İngiliz gazetesinden "kaşıma operasyonu"

Financial Times ise Özel'in bu açıklamalarını öne çıkararak Türkiye'de bir kriz algısı yaratmaya çalıştı. Gazete, CHP'nin "tek engel" olduğunu ve Erdoğan'ın Rusya tarzı tek parti sistemi kurmaya çalıştığını iddia eden söylemleri manşetine taşıdı.

Bu tutum, geçmişte FETÖ'ye verilen dış destekleri hatırlatırken, Batı basınının Türkiye'nin iç işlerini provoke etmeye yönelik tavrını yeniden gözler önüne serdi.

Sokak aklı FETÖ'den

CHP'de parti içi kriz ve yolsuzluk tartışmaları gündemdeyken, Özgür Özel'in sokak çağrıları dikkat çekmişti.

İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi üzerine mahkeme kararını tanımayacağını ilan eden Özel, parti tabanını sokağa yönlendirmişti.

Bu tutumun arkasında ise FETÖ firarisi Can Dündar'ın etkisi öne çıktı. Dündar, yaptığı yayında "Tek yol sokak" diyerek CHP'ye açık çağrıda bulundu ve "CHP'nin tek çıkışı, kitle desteğiyle direnişi sokakta sürdürmek" ifadelerini kullandı.

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise, "CHP bunları önlemek son virajda da ülkeyi kurtarmak istiyorsa muhalefeti örgütlemek sokağa inmek zorunda, alternatif bir yöntem yok." diyerek CHP'yi sokakları karıştırmaya davet etti.

CHP'nin tehlikeli yolu

CHP liderinin açıklamaları, hem Türkiye'nin hukuk düzenini hiçe sayan ifadeler hem de milyonları sokağa dökme tehditleri içeriyor. Özel, mahkemelerin kararlarını tanımayacaklarını açıkça dile getirirken, iktidarı hedef gösterdi ve olası kaosun zeminini hazırlayacak söylemlerde bulundu.

Türkiye'de halkın oylarıyla şekillenen demokratik iradeyi sorgulamak, seçimlerin meşruiyetini tartışmaya açmak ve sokakları provokasyona sürüklemek, Özel'in CHP liderliği döneminde izlediği tehlikeli çizginin en net göstergesi olarak değerlendiriliyor.