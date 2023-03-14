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Fed'in hızlı faiz artırımı bankaları batırdı! İflas paniği metrelerce para çekme kuyruğu oluşturdu
Küresel piyasalar, ABD'deki banka krizi ile büyük bir şok yaşadı. Fed'in hızlı faiz artırımı sonrası batan SVB Bank'a, Signature Bank da eklendi. İflaslar sonrasında birçok Amerikalı paralarını geri alabilmek maksadıyla bankaların önünde kuyruklar oluşturdu.
Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:33Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:02