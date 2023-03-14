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Haberler Galeri Fed'in hızlı faiz artırımı bankaları batırdı! İflas paniği metrelerce para çekme kuyruğu oluşturdu

Fed'in hızlı faiz artırımı bankaları batırdı! İflas paniği metrelerce para çekme kuyruğu oluşturdu

Küresel piyasalar, ABD'deki banka krizi ile büyük bir şok yaşadı. Fed'in hızlı faiz artırımı sonrası batan SVB Bank'a, Signature Bank da eklendi. İflaslar sonrasında birçok Amerikalı paralarını geri alabilmek maksadıyla bankaların önünde kuyruklar oluşturdu.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:02
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Fed’in hızlı faiz artırımı bankaları batırdı! İflas paniği metrelerce para çekme kuyruğu oluşturdu

ABD'deki son 15 yılın en büyük bankacılık krizi küresel piyasaları sarstı. Ülkede yaşanan iflas serisinin ardından vatandaşlar paralarını çekmek için bankanın genel merkezine koştu.

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Fed’in hızlı faiz artırımı bankaları batırdı! İflas paniği metrelerce para çekme kuyruğu oluşturdu

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankasına (SVB) kayyum atandığını bildirdi. Bankanın iflasının ardından vatandaşlar Santa Clara kentindeki genel merkezine gelerek paralarını çekebilmek için bekledi.

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Fed’in hızlı faiz artırımı bankaları batırdı! İflas paniği metrelerce para çekme kuyruğu oluşturdu

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankasına (SVB) kayyum atandığını bildirdi. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'ye Kaliforniya Finansal Koruma ve Inovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandığı aktarıldı.

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Fed’in hızlı faiz artırımı bankaları batırdı! İflas paniği metrelerce para çekme kuyruğu oluşturdu

Açıklamada, FDIC'nin sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankasını (DINB) kurduğu ve SVB'nin tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı kaydedildi. Tüm sigortalı mevduat sahiplerinin en geç 13 Mart'ta mevduatlarına tam erişime sahip olacağı belirtilerek bankanın varlıkları satılırken sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceği aktarıldı.

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Fed’in hızlı faiz artırımı bankaları batırdı! İflas paniği metrelerce para çekme kuyruğu oluşturdu

SVB'nin Kaliforniya ve Massachusetts'te 17 şubesi olduğu belirtilen açıklamada, bankanın ana ofisi ve tüm şubelerinin 13 Mart'ta düzenleyicinin kontrolü altında yeniden açılacağı kaydedildi.