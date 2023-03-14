Fed’in hızlı faiz artırımı bankaları batırdı! İflas paniği metrelerce para çekme kuyruğu oluşturdu

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankasına (SVB) kayyum atandığını bildirdi. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'ye Kaliforniya Finansal Koruma ve Inovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandığı aktarıldı.