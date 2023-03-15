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Fransa'nın başkenti Paris, çöp şehre dönüştü! Yetkililer birbirine girdi

Fransa'da temizlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle romantizmle özdeşleşen şehir Paris, çöp şehre dönüştü. Binlerce ton çöp başkent sokaklarına beklerken, fareler ve hamam böcekleri konusunda uyarı yapıldı. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris Belediyesinden, kentte oluşan çöp yığınları nedeniyle grevdeki temizlik işçilerinin zorla işe başlattırılmalarını istedi.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:35
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Fransa’nın başkenti Paris, çöp şehre dönüştü! Yetkililer birbirine girdi

Fransa'da temizlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle romantizmle özdeşleşen şehir Paris, çöp şehre dönüştü.

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Fransa’nın başkenti Paris, çöp şehre dönüştü! Yetkililer birbirine girdi

İşçiler, Macron hükümetinin emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltme önerisine karşı grev yapıyor.

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Fransa’nın başkenti Paris, çöp şehre dönüştü! Yetkililer birbirine girdi

YETKİLİLER BİRBİRNE GİRDİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris Belediyesinden, kentte oluşan çöp yığınları nedeniyle grevdeki temizlik işçilerine zorla işe başlattırma prosedürü uygulamasını talep etti.

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Fransa’nın başkenti Paris, çöp şehre dönüştü! Yetkililer birbirine girdi

Fransız basınındaki haberlere göre, Darmanin, Emniyet Müdürüne, belediyenin başkent Paris'te oluşan binlerce ton çöpü kaldırması için asgari personelle çalışma ve zorla işe başlattırma prosedürünü uygulaması talimatı verdi.

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Fransa’nın başkenti Paris, çöp şehre dönüştü! Yetkililer birbirine girdi

BELEDİYEYE UYARI

Kamu sağlığı riski ve tepkiler üzerine bu tedbire başvurmak zorunda kalan Darmanin, ayrıca çöp yığınlarının en çok olduğu semtlerden Paris'in 7. Bölgesinin Belediye Başkanı Rachida Dati'ye tebligat göndererek müdahale edilmediği takdirde Bakanlığın devreye gireceği uyarısında bulundu.