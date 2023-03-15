Fransa’nın başkenti Paris, çöp şehre dönüştü! Yetkililer birbirine girdi

BELEDİYEYE UYARI

Kamu sağlığı riski ve tepkiler üzerine bu tedbire başvurmak zorunda kalan Darmanin, ayrıca çöp yığınlarının en çok olduğu semtlerden Paris'in 7. Bölgesinin Belediye Başkanı Rachida Dati'ye tebligat göndererek müdahale edilmediği takdirde Bakanlığın devreye gireceği uyarısında bulundu.