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Fransa'nın başkenti Paris, çöp şehre dönüştü! Yetkililer birbirine girdi
Fransa'da temizlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle romantizmle özdeşleşen şehir Paris, çöp şehre dönüştü. Binlerce ton çöp başkent sokaklarına beklerken, fareler ve hamam böcekleri konusunda uyarı yapıldı. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris Belediyesinden, kentte oluşan çöp yığınları nedeniyle grevdeki temizlik işçilerinin zorla işe başlattırılmalarını istedi.
Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:35Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:35