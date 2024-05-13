Türkiye, Japonya, Fransa, Almanya gibi ülkeleri gerisinde bıraktı! 2024 yılı için dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı!

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkelerin listesi açıklandı. 2024 yılı araştırma yapan Global Firepower şirketi tüm listeyi yayınladı. Yayınlanan listeye göre Türkiye, Almanya, İsrail, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya gibi ülkeleri gerisinde bıraktı. İşte dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin sıralaması…

Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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