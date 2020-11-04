Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ABD başkan adayı Joe Biden dünyaya rezil oldu! Öyle bir gaf yaptı ki... ABD başkan adayı Joe Biden dünyaya rezil oldu! Öyle bir gaf yaptı ki...
Dünya ABD Seçimleri'nin sonucuna kilitlendi, Donald Trump ve Demokrat Başkan adayı rakibi Joe Biden, dünyanın en çok konuşulan iki ismi haline geldi. Ancak Biden'ın yaptığı bir gaf, onu dünyaya rezil etmeye yetti de arttı bile...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 15:30
Dünya ABD'deki Başkanlık Seçimleri'ne kilitlenmişken, Demokrat Başkan adayı Joe Biden, seçim gününde Philadelphia'daki son durağında utanç verici bir gaf yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
77 yaşındaki Joe Biden'ın dünyanın ağzına sakız olan potu, sandıklar kapanmadan kısa süre önce geldi.
Destekçilerine seslenen Biden, torunu Finnegan'ı merhum oğlu Beau Biden olarak tanıttı. "Bu oğlum, Beau Biden, çoğunuz Delaware'deki Senato'ya seçilmesine yardım ettiniz" dedi.
Daha sonra ona kuzeni Natalie'nin adıyla seslendi ve ardından 'yanlış olan' diyerek hatasını düzeltmeye yeltendi.
Sonunda 16 yaşındaki Natalie'yi 'Beau'nun kızı', 20 yaşındaki Finnegan'ı da Hunter Biden'ın kızı olarak tanıtmayı başardı.