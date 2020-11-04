ABD başkan adayı Joe Biden dünyaya rezil oldu! Öyle bir gaf yaptı ki...

Dünya ABD Seçimleri'nin sonucuna kilitlendi, Donald Trump ve Demokrat Başkan adayı rakibi Joe Biden, dünyanın en çok konuşulan iki ismi haline geldi. Ancak Biden'ın yaptığı bir gaf, onu dünyaya rezil etmeye yetti de arttı bile...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 15:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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