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Evler, tarım alanları, okullar... Önüne geleni yok ediyor! La Palma'da lav fırtınası

İspanya'ya bağlı La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav çıkışı hızlanırken, dün öğle saatlerinden akşama kadar yoğun bir şekilde devam etti. Adada şu ana kadar lavlar nedeniyle yaklaşık 800 hektar alan ve çoğu ev olmak üzere 2 bine yakın bina yok oldu. Muz yetiştiriciliğinin yaygın olduğu adada çok sayıda tarım arazisi de lavlar nedeniyle yok olurken, yaklaşık 7 bin kişi adadan tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 12:24
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Evler, tarım alanları, okullar... Önüne geleni yok ediyor! La Palma’da lav fırtınası

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.

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Evler, tarım alanları, okullar... Önüne geleni yok ediyor! La Palma’da lav fırtınası

Faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmeyen yanardağda patlamalar sürerken, lav çıkışı da hızlandı.

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Evler, tarım alanları, okullar... Önüne geleni yok ediyor! La Palma’da lav fırtınası

Yanardağın dün öğle saatlerinden akşama kadar yoğun bir şekilde lav püskürtmesi sonucu lav cepheleri dünden bu yana 350 metre ilerleyerek, La Laguna'nın ana kavşağının birkaç yüz metre doğusuna ulaştı.

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Evler, tarım alanları, okullar... Önüne geleni yok ediyor! La Palma’da lav fırtınası

Lav akışının, La Laguna'nın kuzeybatısına doğru yönelen bir diğer kolunun da tehlike arz ettiği bildirildi.

Söz konusu lav akışının ilerlemeyi sürdürdüğü takdirde, bölgede okul ve diğer binalar dahil olmak üzere ana kavşak üzerindeki ve yakınlarındaki binaları yok edeceğinden endişe ediliyor.

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Evler, tarım alanları, okullar... Önüne geleni yok ediyor! La Palma’da lav fırtınası

Adada şu ana kadar lavlar nedeniyle yaklaşık 800 hektar alan ve çoğu ev olmak üzere 2 bine yakın bina yok oldu. Muz yetiştiriciliğinin yaygın olduğu adada çok sayıda tarım arazisi de lavlar nedeniyle yok olurken, yaklaşık 7 bin kişi adadan tahliye edildi.