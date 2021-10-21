Evler, tarım alanları, okullar... Önüne geleni yok ediyor! La Palma'da lav fırtınası

İspanya'ya bağlı La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav çıkışı hızlanırken, dün öğle saatlerinden akşama kadar yoğun bir şekilde devam etti. Adada şu ana kadar lavlar nedeniyle yaklaşık 800 hektar alan ve çoğu ev olmak üzere 2 bine yakın bina yok oldu. Muz yetiştiriciliğinin yaygın olduğu adada çok sayıda tarım arazisi de lavlar nedeniyle yok olurken, yaklaşık 7 bin kişi adadan tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 12:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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