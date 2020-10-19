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19 Ekim 2020, Pazartesi
Haberler Galeri Ermenistan'ın kanlı saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti! Gence'de halk yaralarını sarıyor
Ermenistan'ın kanlı saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti! Gence'de halk yaralarını sarıyor
Son dakika haberi... Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'ye düzenlediği kanlı saldırı sonrası, halk yaralarını sarmaya çalışıyor.
Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 17:09