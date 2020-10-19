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Haberler Galeri Ermenistan'ın kanlı saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti! Gence'de halk yaralarını sarıyor

Ermenistan'ın kanlı saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti! Gence'de halk yaralarını sarıyor

Son dakika haberi... Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'ye düzenlediği kanlı saldırı sonrası, halk yaralarını sarmaya çalışıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 17:09
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Ermenistan'ın kanlı saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti! Gence'de halk yaralarını sarıyor

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'ye düzenlediği saldırı sonrası vatandaşlar yaralarını sarıyor.

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Ermenistan'ın kanlı saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti! Gence'de halk yaralarını sarıyor

Füzeli saldırıda patlamanın etkisiyle civarda bulunan evlerin çoğu enkaza döndü, bazıları ise ciddi hasar aldı.

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Ermenistan'ın kanlı saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti! Gence'de halk yaralarını sarıyor

Bazı siviller ise saldırıdan şans eseri kurtuldu. Saldırı sorasında şans eseri evde olmadıklarını belirten Nizamgül Aliyeva, "Olaylarla ilgili iki küçük çocuğumu yanıma alıp gitmiştim.

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Ermenistan'ın kanlı saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti! Gence'de halk yaralarını sarıyor

Saat 1'de bulunduğumuz bölgeye füze düştüğünü duydum. Evimiz darmadağın olmuş. Komşularımızın çoğu hayatını kaybetti. Hayatımızın en ağır, en zor günlerini yaşıyoruz.

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Ermenistan'ın kanlı saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti! Gence'de halk yaralarını sarıyor

Ermenileri lanetliyorum. Ermenilerin bizim ordumuza, devletimize gücü yetmediği için bizim evlatlarımızla intikamlarını alıyorlar. Galip geleceğimize inanıyoruz.