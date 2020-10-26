Ermenistan'ın hedefinde siviller var! İşte saldırıya maruz kalan bölge

Müşfig Ahundov, "Ermenilerin amacı kargaşa çıkarmak ve bizim buralardan kaçmamızı istiyorlar. Azerbaycan artık eskisi gibi değil. Hiç kimse evini yurdunu bırakarak kaçmıyor. Bugün bizim güçlü ve ihtişamlı ordumuz var. Başında Başkumandanımız var bizim için mücadele ediyorlar. Dünyanın birçok ülkesi Ermenistan'a yardım ediyor, bunu biz Azerbaycanlılar biliyoruz. Ermenistan'a yardım eden İslam ülkeleri de var. Azerbaycan bunlarla mücadele ediyor. Ordumuza inanıyoruz, güveniyoruz. Hak bizim tarafımızdadır" ifadelerini kullandı.