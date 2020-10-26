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26 Ekim 2020, Pazartesi
Haberler Galeri Ermenistan'ın hedefinde siviller var! İşte saldırıya maruz kalan bölge
Ermenistan'ın hedefinde siviller var! İşte saldırıya maruz kalan bölge
İşgalci Ermenistan ordusu tarafından üçüncü kez varılan ateşkes bir kez daha ihlal edildi. Ateşkesi ihlal eden Ermeni tarafının verdiği zarar böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 16:33