24 Nisan 2025, Perşembe
ABD askerleri Suriye'den çekilirken Şara'dan Amerikan basınına dikkat çeken röportaj: Topraklarımız tehdit aracı olamaz
Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, The New York Times'a verdiği röportajda, ülkesinin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve güvenliği konusunda net mesajlar verdi. ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğine ilişkin haberlerin ardından röportaj veren Şara, Türkiye ve Rusya ile yürütülen askeri müzakerelere değindi, Batı'ya da yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. İşte Şara'nın Amerikan gazetesine verdiği röportajdan çarpıcı başlıklar...
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:47