ABD askerleri Suriye’den çekilirken Şara’dan Amerikan basınına dikkat çeken röportaj: Topraklarımız tehdit aracı olamaz

Şara, "Suriye'deki askeri varlıkların, hangi ülkeye ait olursa olsun, meşru ve yasal çerçevede olması gerektiğini tüm taraflara ilettik. Ülkemizin başka devletlere tehdit oluşturacak bir üsse dönüşmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının zamanlaması dikkat çekti

Amerikan ordusunun Suriye'den kademeli çekilmeye başladığı dönemde Şara'nın ABD basınına konuşması dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta, ABD askerleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki kuzeydoğuda üç küçük askeri noktayı boşaltarak ana üslere çekildi. Pentagon, önümüzdeki aylarda Suriye'deki asker sayısını bine düşürmeyi planlıyor.

New York Times ve İsrail basınına göre, yaklaşık 600 Amerikan askerinin bölgeden çekileceği öngörülüyor. Ancak Başkan Trump'ın Suriye'de kalıcı bir askeri varlığa yönelik ciddi tereddütleri olduğu, bu nedenle askeri sayının daha da düşebileceği belirtiliyor.