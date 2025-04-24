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ABD askerleri Suriye'den çekilirken Şara'dan Amerikan basınına dikkat çeken röportaj: Topraklarımız tehdit aracı olamaz

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, The New York Times'a verdiği röportajda, ülkesinin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve güvenliği konusunda net mesajlar verdi. ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğine ilişkin haberlerin ardından röportaj veren Şara, Türkiye ve Rusya ile yürütülen askeri müzakerelere değindi, Batı'ya da yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. İşte Şara'nın Amerikan gazetesine verdiği röportajdan çarpıcı başlıklar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:47
ABD askerleri Suriye’den çekilirken Şara’dan Amerikan basınına dikkat çeken röportaj: Topraklarımız tehdit aracı olamaz

Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara, The New York Times'a verdiği dikkat çekici röportajda, ülkesinin egemenliği ve güvenliği konusunda tavizsiz olduklarını vurguladı.

ABD askerleri Suriye’den çekilirken Şara’dan Amerikan basınına dikkat çeken röportaj: Topraklarımız tehdit aracı olamaz

"Yeni dönemin temel ilkesi: Egemenlik ve istikrar"

Suriye'nin yeni devlet başkanı Ahmed el-Şara, The New York Times'a verdiği kapsamlı röportajda, ülkesinin geleceğine dair net bir vizyon sundu. "Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve güvenliğini tehdit eden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz," diyen el-Şara, geçmişte El Kaide bağlantılı bir grubun liderliğini yapmış olsa da, artık bir devlet adamı olarak hareket ettiğini vurguladı.

ABD askerleri Suriye’den çekilirken Şara’dan Amerikan basınına dikkat çeken röportaj: Topraklarımız tehdit aracı olamaz

Şara, "Suriye'deki askeri varlıkların, hangi ülkeye ait olursa olsun, meşru ve yasal çerçevede olması gerektiğini tüm taraflara ilettik. Ülkemizin başka devletlere tehdit oluşturacak bir üsse dönüşmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının zamanlaması dikkat çekti

Amerikan ordusunun Suriye'den kademeli çekilmeye başladığı dönemde Şara'nın ABD basınına konuşması dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta, ABD askerleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki kuzeydoğuda üç küçük askeri noktayı boşaltarak ana üslere çekildi. Pentagon, önümüzdeki aylarda Suriye'deki asker sayısını bine düşürmeyi planlıyor.

New York Times ve İsrail basınına göre, yaklaşık 600 Amerikan askerinin bölgeden çekileceği öngörülüyor. Ancak Başkan Trump'ın Suriye'de kalıcı bir askeri varlığa yönelik ciddi tereddütleri olduğu, bu nedenle askeri sayının daha da düşebileceği belirtiliyor.

ABD askerleri Suriye’den çekilirken Şara’dan Amerikan basınına dikkat çeken röportaj: Topraklarımız tehdit aracı olamaz

Türkiye ile yeni dönem: Askeri iş birliği masada

Röportajda dikkat çeken noktalardan biri, Türkiye ile ilişkilerin yeniden şekillendiğine dair ifadelerdi. El-Şara, geçmişte muhalif olarak Türkiye'yle güçlü ilişkilere sahip olduklarını, ancak bugün devlet başkanı sıfatıyla daha kapsamlı bir iş birliği zeminini görüştüklerini belirtti.

ABD askerleri Suriye’den çekilirken Şara’dan Amerikan basınına dikkat çeken röportaj: Topraklarımız tehdit aracı olamaz

"Suriye topraklarında Türkiye'nin askeri varlığı var. Bu gerçekliği göz ardı edemeyiz. Mevcut durum doğrultusunda yeni anlaşmalar geliştiriyoruz." diyen Şara, sahadaki denklemin yeni siyasi çerçeveye uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD askerleri Suriye’den çekilirken Şara’dan Amerikan basınına dikkat çeken röportaj: Topraklarımız tehdit aracı olamaz

Rusya ile ilişkiler yeniden tanımlanıyor

Rusya'nın, Esad rejiminin ayakta kalmasında kilit rol oynadığını hatırlatan el-Şara, yeni dönemde Moskova ile ilişkilerin yeniden şekillendirileceğini söyledi. "Suriye'nin savunma sistemleri uzun süredir Rus menşeilidir. Gelecekte savunma ihtiyaçlarımız doğrultusunda Rusya'dan destek almamız muhtemeldir," diyen el-Şara, askeri varlığın sınırlarının açıkça tanımlanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca el-Şara, Rusya'dan Suriye'ye iade edilmesi talep edilen eski rejim lideri Beşar Esad'ın iade edilmediğini ilk kez açıkladı. Bu duruma rağmen Kremlin ile diyaloğun sürdüğünü belirtti.

ABD askerleri Suriye’den çekilirken Şara’dan Amerikan basınına dikkat çeken röportaj: Topraklarımız tehdit aracı olamaz

Batı'ya çağrı: "Yeni yönetimi cezalandırmayın"

El-Şara, Batı'ya da açık mesajlar verdi:

"Yaptırımlar, önceki rejimin halka yönelik işlediği suçlara tepki olarak uygulanmıştı. Ancak o rejim artık yok. Yeni bir yönetim, yeni bir devlet yapılanması var. Halkı cezalandırmaya devam etmeyin."

ABD askerleri Suriye’den çekilirken Şara’dan Amerikan basınına dikkat çeken röportaj: Topraklarımız tehdit aracı olamaz

ABD ve Avrupa'nın bazı yaptırımlarda esneme adımları atmasına rağmen ekonomide hâlâ ciddi bir çöküş yaşandığını dile getiren el-Şara, Suudi Arabistan ve Katar gibi Körfez ülkelerinden mali destek arayışında olduklarını ifade etti.

Katar'ın, kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için yardım teklif ettiğini söyleyen el-Şara, ABD yaptırımları nedeniyle bu desteğin tam anlamıyla uygulanamadığını belirtti.

ABD askerleri Suriye’den çekilirken Şara’dan Amerikan basınına dikkat çeken röportaj: Topraklarımız tehdit aracı olamaz

"Ekonomimiz sistematik olarak yok edildi"

Şara, ekonominin savaş boyunca kasıtlı olarak hedef alındığını vurgulayarak, "Tarım, finans, hizmet sektörü ve turizm neredeyse tamamen çöktü. Bu sistematik bir yıkım süreciydi." ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak için uluslararası destek arayan el-Şara, ABD'nin sunduğu 8 maddelik yaptırım kaldırma koşullarının bazılarının "yeniden müzakere edilmesi gerektiğini" savundu.

Yabancı savaşçıların hükümet kadrolarında yer almasına dair gelen eleştiriler hakkında ise, bu kişilerin yıllardır Suriye'de yaşadığını ve "devrim sürecinde önemli katkılar sunduğunu" söyledi.

ABD askerleri Suriye’den çekilirken Şara’dan Amerikan basınına dikkat çeken röportaj: Topraklarımız tehdit aracı olamaz

Sonuç: Şeffaflık, güvenlik ve istikrar vurgusu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, röportaj boyunca ülkesinin egemenliğini önceleyen, radikal geçmişten uzaklaşan ve bölgesel istikrarı önceleyen bir yaklaşımı savundu.

"Suriye hiçbir ülkeye tehdit oluşturmayacak. Ancak halkımızın güvenliğini sağlamak için gereken tüm adımları atacağız." diyerek, yeni dönemin temel taşlarını özetledi.