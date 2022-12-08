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Alman darbecilerin nasıl hazırlık yaptığı ortaya çıktı! Rusya-Ukrayna savaşına neden katıldılar?

Almanya'da paralel devlet yapılanması oluşturarak darbe planı yapan ırkçı grup üyelerine dün şafak operasyonu düzenlendi. 25 kişi gözaltına alınırken örgüt üyelerinin Rusya-Ukrayna savaşına dahil olarak antrenman yaptığı ortaya çıktı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser yaptığı açıklamada operasyonun derinleştiğini de duyurdu.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 09:53
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Alman darbecilerin nasıl hazırlık yaptığı ortaya çıktı! Rusya-Ukrayna savaşına neden katıldılar?

Almanya'da paralel devlet yapılanması oluşturup silahlanarak darbe planlayan ırkçı grup üyelerine dün sabah baskın düzenlendi. Baskında 25 kişi gözaltına alındı.

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Alman darbecilerin nasıl hazırlık yaptığı ortaya çıktı! Rusya-Ukrayna savaşına neden katıldılar?

Almanya'da yıllardır 'Tehlikeli' olarak adlandırılan Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) adlı grup üyelerine yaklaşık 3 bin polis ile dün sabah ülkenin 11 eyaletinde şafak vakti baskın düzenlendi. 130'dan fazla noktada gerçekleşen baskında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 kişiden 25'i gözaltına alındı.

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Alman darbecilerin nasıl hazırlık yaptığı ortaya çıktı! Rusya-Ukrayna savaşına neden katıldılar?

İkisi elebaşı olmak üzere 22'sinin üye, 3'ünün de destekçi olduğu ifade edildi. Karlsruhe'de bulunan Federal Savcılığın yürüttüğü soruşturmada gruptan 'terör örgütü' olarak bahsedildi ve amaçlarının devlet sistemini devirmek, yerine temelleri çoktan atılmış olan kendi sistemini kurmak istedikleri, bunun için ölüme bile hazır oldukları dile getirildi. Savcılık, paralel devlet yapılanmasından da söz etti.

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Alman darbecilerin nasıl hazırlık yaptığı ortaya çıktı! Rusya-Ukrayna savaşına neden katıldılar?

Konsey adı altında adalet, dışişleri ve sağlık gibi bölümler kurduklarını açıkladı. Örgütün tam bir yıldır iktidarı devralmak ve kendi devlet yapılarını kurmak için planlar yaptığı, bu amaçla düzenli olarak toplandıkları savcılık tarafından dile getirildi. Orduya sızan örgütün, ırkçı polisleri saflarına katmak için çalıştığı aktarıldı.

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Alman darbecilerin nasıl hazırlık yaptığı ortaya çıktı! Rusya-Ukrayna savaşına neden katıldılar?

Gözaltına alınanlardan birinin ordu mensubu olması girişimi doğruladı. Ordu İstihbarat Teşkilatı, Reichsbürger üyesi oldukları şüphesiyle 8 askere iki yıl önce soruşturma açmıştı.