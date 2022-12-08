Alman darbecilerin nasıl hazırlık yaptığı ortaya çıktı! Rusya-Ukrayna savaşına neden katıldılar?

İkisi elebaşı olmak üzere 22'sinin üye, 3'ünün de destekçi olduğu ifade edildi. Karlsruhe'de bulunan Federal Savcılığın yürüttüğü soruşturmada gruptan 'terör örgütü' olarak bahsedildi ve amaçlarının devlet sistemini devirmek, yerine temelleri çoktan atılmış olan kendi sistemini kurmak istedikleri, bunun için ölüme bile hazır oldukları dile getirildi. Savcılık, paralel devlet yapılanmasından da söz etti.