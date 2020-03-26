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Dünyayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs (koronavirüs) çıktı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 21 bin 306'ya yükselirken Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünden dünyayı tedirgin eden açıklama geldi. Salgının yoğun olarak görüldüğü kentlerdeki atık suları inceleyen bilim insanları, şoka uğratan sonucu buldu.
Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 11:34
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Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs (koronavirüs) çıktı
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Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs (koronavirüs) çıktı
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Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs (koronavirüs) çıktı
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Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs (koronavirüs) çıktı
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Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs (koronavirüs) çıktı