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Dünyayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs (koronavirüs) çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 21 bin 306'ya yükselirken Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünden dünyayı tedirgin eden açıklama geldi. Salgının yoğun olarak görüldüğü kentlerdeki atık suları inceleyen bilim insanları, şoka uğratan sonucu buldu.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 11:34
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Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs (koronavirüs) çıktı
Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs koronavirüs çıktı

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam'daki kanalizasyon suyunda corona virüse rastlandığını açıkladı. RIVM virüsün bazı hastaların dışkıları yoluyla kanalizasyona karıştığını belirterek, atık sulardan uzak durulmasını istedi.

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Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs (koronavirüs) çıktı
Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs koronavirüs çıktı

Enstitü, Hollanda'da salgının yayılması üzerine Mart ayı ortalarında kanalizasyon sularında inceleme yaptı.

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Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs (koronavirüs) çıktı
Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs koronavirüs çıktı

Ülkede ilk resmi korona hastasının teşhis edildiği Loon op Zand ilçesinin atık su arıtma tesisin yanı sıra Kaatsheuvel kasabası, Tilburg ve Amsterdam kentlerinin kanalizasyon şebekelerinde corona virüs bulundu.

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Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs (koronavirüs) çıktı
Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs koronavirüs çıktı

Loon op Zand ilçesinin bağlı olduğu Tilburg, Hollanda'da corona virüs salgınının en yoğun olduğu Noord Brabant bölgesinde yer alıyor.

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Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs (koronavirüs) çıktı
Dünyayayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs koronavirüs çıktı

RIVM'nin daha önce yaptığı atık su araştırmasında norovirüs, antibiyotiğe dirençli bakteriler, çocuk felci ve kızamık virüsü de aynı teknikle belirlenmişti.