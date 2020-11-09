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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünyayı koronavirüs kabusu sardı flaş çağrı: Ülkeyi kapatın Dünyayı koronavirüs kabusu sardı flaş çağrı: Ülkeyi kapatın Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz sene aralık ayında ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edildi. Mart ayından bu yana Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka kaydedildi. Fransa'da da son durum açıklandı. Giriş Tarihi: 09.11.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 10:17
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 32 bin 616 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 935 bin 104 oldu.
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Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 558 bin 636'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 749'a yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 331 artarak 41 bin 394'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 183 artarak 335 bin 74 oldu.
ÜLKEDE HASTANE KAPASİTELERİ ZORLANIYOR Bu arada, ANSA ajansının haberinde, güneydeki Napoli kenti ve çevresindeki hastanelerin kapasitesinin zorlandığı, bu nedenle de ambulansların ve hasta getiren özel araçların hastane önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu belirtildi.
İtalya Tabipler Birliği Başkanı (FNOMCEO) Filippo Anelli, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, hastanelerin yoğun bakım üniteleri de dahil olmak üzere kapasitelerinin dolduğu verilerinden hareketle bütün ülkede genel karantina ilan edilmesi gerektiğini belirtti.