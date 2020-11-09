Dünyayı koronavirüs kabusu sardı flaş çağrı: Ülkeyi kapatın

ÜLKEDE HASTANE KAPASİTELERİ ZORLANIYOR

Bu arada, ANSA ajansının haberinde, güneydeki Napoli kenti ve çevresindeki hastanelerin kapasitesinin zorlandığı, bu nedenle de ambulansların ve hasta getiren özel araçların hastane önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu belirtildi.