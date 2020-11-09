09 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!

Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!

Son dakika haberine göre; Gürcistan güvenlik güçleri, 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden ve başkent Tiflis'te Merkez Seçim Komisyon binasının girişlerini kapatmaya çalışan göstericilere müdahalede bulundu.

Giriş Tarihi: 09.11.2020 06:38 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 06:39
  • 1
  • 32
Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!
Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!

Gürcistan'da genel seçimlerin yenilenmesini ve Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Jvania'nın görevden alınmasını isteyen göstericiler Tiflis'te Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 32
Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!
Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri tazyikli su kullanarak göstericilere müdahale etti.

  • 3
  • 32
Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!
Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!

Yaşanan olayların ardından muhalefet liderleri, göstericileri Tiflis'te akşam saat 18:00'de protesto gösterilerini yenilemeleri için çağırdı. Merkez Seçim Komisyonu önündeki göstericilerin büyük kısmı polis müdahelesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

  • 4
  • 32
Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!
Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!

Hükümet yetkilileri ise seçimlerin şeffaf ve demokratik bir şekilde yapıldığını belirterek, muhalefeti provokatif adımları atmakla suçladı.

  • 5
  • 32
Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!
Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!

MUHALEFET ORTAK BİLDİRİ İMZALAMIŞTI
Muhalefet, ülkenin tarihinde ilk kez çoğunluk yerine nispi temsil sistemi ile düzenlenen ve parlamentoya girecek 150 milletvekilini belirmek için yapılan seçimde, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 48,24 oy almasına tepki göstererek, hükümeti hile yapmakla suçluyor.