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Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!
Son dakika haberine göre; Gürcistan güvenlik güçleri, 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden ve başkent Tiflis'te Merkez Seçim Komisyon binasının girişlerini kapatmaya çalışan göstericilere müdahalede bulundu.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 06:38Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 06:39
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Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!
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Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!
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Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!
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Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!
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Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşattılar!