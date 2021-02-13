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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Güç gösterisinde ortaya çıktı! En korkutucu silah! ABD-Çin arasında büyük çekişme Son dakika: Güç gösterisinde ortaya çıktı! En korkutucu silah! ABD-Çin arasında büyük çekişme Son dakika haberi... ABD-Çin ilişkilerinde ipler geriliyor.İki ülke arasındaki çekişme, dünyayı tedirgin ediyor. ABD, yeni Başkan Joe Biden yönetimi altında rutin bir askeri tatbikat için Güney Çin Denizi'ne askeri uçak gemisi gönderdi, Pekin'den tepki gecikmedi. Giriş Tarihi: 13.02.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 13:55 ABD donanması, halihazırda yeryüzünün en sıcak noktasında geri adım atmayacağını, tam tersine gerginliği körükleyeceğini belli eden bir adım atarak Çin'e eşi görülmemiş bir rest çekti. GALERİ DEVAM EDİYOR ABD'de 20 Ocak'ta gerçekleşen sancılı devir teslimin ardından başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, henüz görev süresinin üçüncü haftasında şimdiye kadar ki en stratejik hamlesini Pasifik Okyanusu'nda yapıyor. USS Theodore Roosevelt ve USS Nimitz uçak gemilerini Güney Çin Denizi'ne, USS John S. McCain savaş gemisini ise Tayvan Boğazı'na gönderen Pentagon, bu kez ABD'nin en büyük nükleer denizaltısı USS Ohio'yu Pasifik'te devriyeye çıkarıyor. CNN International'da 'Bu Pasifik'teki en korkutucu ABD donanma silahı olabilir' başlığını taşıyan analizde, Soğuk Savaş'ta birçok Sovyet şehrini aynı anda yok etmek için üretilen denizaltının harekete geçtiği belirtildi. Brad Lendon imzalı analize göre, Biden yönetimi ABD'nin müttefiklerine bağlılığını göstermek ve açık-özgür Hint Pasifik'i korumak için USS John S. McCain'den sonra USS Ohio denizaltısıyla gövde gösterisine girişiyor.