Son dakika: Güç gösterisinde ortaya çıktı! En korkutucu silah! ABD-Çin arasında büyük çekişme

Son dakika haberi... ABD-Çin ilişkilerinde ipler geriliyor.İki ülke arasındaki çekişme, dünyayı tedirgin ediyor. ABD, yeni Başkan Joe Biden yönetimi altında rutin bir askeri tatbikat için Güney Çin Denizi'ne askeri uçak gemisi gönderdi, Pekin'den tepki gecikmedi.

Giriş Tarihi: 13.02.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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