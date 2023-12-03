03 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın sesini kısamadılar! Almanya, İngiltere, Fransa, ABD Filistin için nöbette: Direnişe devam

Dünyanın sesini kısamadılar! Almanya, İngiltere, Fransa, ABD Filistin için nöbette: Direnişe devam

1948 yılında küresel yapının insanlık tarihine bela ettiği terör devleti İsrail, Filistin'de her gün yüzlerce masumun canına kıyıyor. ABD ve Batı 21. yüzyılda Nazi-İsrail soykırımına desteğini açıklarken yüzlerce vatandaş her gün sokaklarda Filistin nöbeti tutuyor. Küresel yapı dünyanın sesini kısamadı. Fransa, İngiltere, ABD, Almanya, İtalya, Yemen, Danimarka ve daha onlarca ülkede binlerce gösterici Batılı ülkelere soykırıma destek olduğu için tepki gösterdi ve Filistin için "Vive la résistance" yani "Direnişe devam" sloganları attı.

Giriş Tarihi: 03.12.2023 17:55 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 17:58
  • 1
  • 13
Dünyanın sesini kısamadılar! Almanya, İngiltere, Fransa, ABD Filistin için nöbette: Direnişe devam

Ateşkes sürecinde Gazze'de ve Batı Şeria'da tacize devam eden terör devleti İsrail, insani aranın sona erdiği cuma gününden bu yana Gazze'de soykırıma devam ederken dünyanın dört bir yanında binlerce kişi katil devleti protesto etmek için sokaklara döküldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Dünyanın sesini kısamadılar! Almanya, İngiltere, Fransa, ABD Filistin için nöbette: Direnişe devam

Batı ülkeleri soykırımcı İsrail'e tam destek verse de Avrupa başkentlerinin sokaklarını dolduran insanlar Filistin'e özgürlük için haykırdı. Soykırım ordusunun kuşatmasına karşı çıkan göstericiler İsrail'e baskı yapmaları için hükümetlerine çağrı yaptı.

  • 3
  • 13
Dünyanın sesini kısamadılar! Almanya, İngiltere, Fransa, ABD Filistin için nöbette: Direnişe devam

VIVE LA RESISTANCE!

  • 4
  • 13
Dünyanın sesini kısamadılar! Almanya, İngiltere, Fransa, ABD Filistin için nöbette: Direnişe devam

Fransa'da bir araya gelen göstericiler başta başkent Paris olmak üzere Nice ve Touluse şehirlerinde toplandı ve Filistin'e destek için "Vive la résistance" yani "Direnişe devam" sloganları attı.

  • 5
  • 13
Dünyanın sesini kısamadılar! Almanya, İngiltere, Fransa, ABD Filistin için nöbette: Direnişe devam

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp Bastille Meydanı'na doğru yürüyen kalabalık arasında Fransız rapçi Kery James, La France insoumise (LFI) milletvekilleri Thomas Portes, Louis Boyard, Mathilde Panot, Carlos Martens Bilango, eski Fransa cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchond da yer aldı.