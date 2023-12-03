Dünyanın sesini kısamadılar! Almanya, İngiltere, Fransa, ABD Filistin için nöbette: Direnişe devam

1948 yılında küresel yapının insanlık tarihine bela ettiği terör devleti İsrail, Filistin'de her gün yüzlerce masumun canına kıyıyor. ABD ve Batı 21. yüzyılda Nazi-İsrail soykırımına desteğini açıklarken yüzlerce vatandaş her gün sokaklarda Filistin nöbeti tutuyor. Küresel yapı dünyanın sesini kısamadı. Fransa, İngiltere, ABD, Almanya, İtalya, Yemen, Danimarka ve daha onlarca ülkede binlerce gösterici Batılı ülkelere soykırıma destek olduğu için tepki gösterdi ve Filistin için "Vive la résistance" yani "Direnişe devam" sloganları attı.