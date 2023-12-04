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Haberler Galeri Almanya kara teslim oldu hükümet idarede sınıfta kaldı! 760 sefer iptal edildi | Yolcular terminallerde mağdur oldu

Almanya kara teslim oldu hükümet idarede sınıfta kaldı! 760 sefer iptal edildi | Yolcular terminallerde mağdur oldu

Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı adeta felç etti. Alman hükümeti vatandaşların mağduriyetlerini giderme konusunda başarısız olurken şiddetli kar yağışı dolayısıyla Münih Havalimanı'ndan 760 seferin iptaline ilişkin açıklama geldi. Uçağa binemeyen yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı. Öte yandan hava ulaşımında idare sorunu yaşayan Almanya'da kara ve yolu tren yolunda da aksaklıklar yaşandığı ortaya çıktı. İşte Almanya'dan kar görüntüleri...

Giriş Tarihi: 04.12.2023 00:25 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 00:28
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Almanya kara teslim oldu hükümet idarede sınıfta kaldı! 760 sefer iptal edildi | Yolcular terminallerde mağdur oldu

Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bavyera eyaletinde gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı, hava ve demiryolu ulaşımını aksattı, binlerce yolcu terminallerde mahsur kaldı.

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Almanya kara teslim oldu hükümet idarede sınıfta kaldı! 760 sefer iptal edildi | Yolcular terminallerde mağdur oldu

Münih'te tren, tramvay, otobüs seferlerinde aksama yaşandı. Münih merkez tren istasyonu gelişlere kapatıldı.

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Almanya kara teslim oldu hükümet idarede sınıfta kaldı! 760 sefer iptal edildi | Yolcular terminallerde mağdur oldu

Demiryolu şirketi Deutsche Bahn tarafından yapılan açıklamada, demiryolu trafiğinin yarına kadar ciddi şekilde kardan etkileneceği belirtildi.

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Almanya kara teslim oldu hükümet idarede sınıfta kaldı! 760 sefer iptal edildi | Yolcular terminallerde mağdur oldu

760 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

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Almanya kara teslim oldu hükümet idarede sınıfta kaldı! 760 sefer iptal edildi | Yolcular terminallerde mağdur oldu

Münih polisi halka, gerekmedikçe araçlarını kullanmamaları uyarısında bulundu.