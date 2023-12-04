Almanya kara teslim oldu hükümet idarede sınıfta kaldı! 760 sefer iptal edildi | Yolcular terminallerde mağdur oldu

Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı adeta felç etti. Alman hükümeti vatandaşların mağduriyetlerini giderme konusunda başarısız olurken şiddetli kar yağışı dolayısıyla Münih Havalimanı'ndan 760 seferin iptaline ilişkin açıklama geldi. Uçağa binemeyen yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı. Öte yandan hava ulaşımında idare sorunu yaşayan Almanya'da kara ve yolu tren yolunda da aksaklıklar yaşandığı ortaya çıktı. İşte Almanya'dan kar görüntüleri...