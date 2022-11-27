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Dünyanın gözü Endonezya'da! Deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Endonezya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin etkileri büyüyerek devam ediyor. Onlarca sivilin kayıp olduğu açıklanırken, Endonezya'daki depremde 310 kişinin de öldüğü belirtildi. Bölgede çalışan yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Köylerde güvenli bölgelere alınamayan pek çok aile var" denildi. Deprem bölgesindeki telefon hatlarında da kesintiler yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 09:41
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Dünyanın gözü Endonezya’da! Deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Geçtiğimiz günlerde Endonezya'da meydana gelen depremin bilançosu korkutucu boyutlara ulaştı. Deprem nedeniyle ölenlerin sayısı 310'a yükselirken alınan son bilgilere göre deprem nedeniyle yüzler yapı yerle bir oldu.

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Dünyanın gözü Endonezya’da! Deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Birkaç gün önce Endonezya'da yaşanan depremde bilanço her dakika artıyor. Ülkenin Batı Java eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 310'a yükseldi.

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Dünyanın gözü Endonezya’da! Deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde 20 Kasım'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansı tarafından hayatını kaybedenlerin sayısının 310'a yükseldiği, 24 kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi.

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Dünyanın gözü Endonezya’da! Deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Depremde toplam 363 okul, 144 dini yapı, 16 iş yeri binası ve 3 sağlık tesisinin yıkıldığını aktarıldı. Depremin etkilerine ilişkin risk değerlendirmelerinin devam ettiği, kazazedelere gerekli yardımların yapılmaya devam edileceği kaydedildi.Öte yandan depremde Cianjur bölgesinde 56 bin 311 evi yıkıldığı, 62 bin 545 kişinin de evsiz kaldığı ifade edilmişti.

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Dünyanın gözü Endonezya’da! Deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Geçtiğimiz günlerde Dünya Müslüman Alimler Birliği, depremle sarsılan Endonezya'ya acil yardım çağrısında bulunmuştu.