Dünyanın gözü Endonezya'da! Deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Endonezya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin etkileri büyüyerek devam ediyor. Onlarca sivilin kayıp olduğu açıklanırken, Endonezya'daki depremde 310 kişinin de öldüğü belirtildi. Bölgede çalışan yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Köylerde güvenli bölgelere alınamayan pek çok aile var" denildi. Deprem bölgesindeki telefon hatlarında da kesintiler yaşanıyor.