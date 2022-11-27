27 Kasım 2022, Pazar
Dünyanın gözü Endonezya'da! Deprem sonrası ölü sayısı artıyor
Endonezya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin etkileri büyüyerek devam ediyor. Onlarca sivilin kayıp olduğu açıklanırken, Endonezya'daki depremde 310 kişinin de öldüğü belirtildi. Bölgede çalışan yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Köylerde güvenli bölgelere alınamayan pek çok aile var" denildi. Deprem bölgesindeki telefon hatlarında da kesintiler yaşanıyor.
Giriş Tarihi: 27.11.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 09:41
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