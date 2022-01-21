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Sultanbeyli'de şehir magandaları otobüs şoförünü hastanelik etti! İşte dehşet anları

İstanbul'da bir İETT otobüsü panelvan aracın aynasına çarptı. Geç saatlerdeki kazada araçtan inen 5 kişi otobüs şoförüne saldırdı. Sokak ortasındaki vahşette İETT şoförü hastanelik oldu. Otobüs şoförü Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve tedavi oldu.

Giriş Tarihi: 21.01.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 10:47
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Sultanbeyli’de şehir magandaları otobüs şoförünü hastanelik etti! İşte dehşet anları

Sultanbeyli'de panelvan araçtaki 5 kişi, aracın aynasına çarpan otobüsün şoförünü darbederek, hastanelik etti. Otobüs şoförü olay sonrası kendisini darbeden 5 kişiden şikayetçi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sultanbeyli’de şehir magandaları otobüs şoförünü hastanelik etti! İşte dehşet anları

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 11ÜS sefer numaralı otobüsün şoförü Fatih Bulvarı'nda bir panelvanın aynasına çarptı.

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Sultanbeyli’de şehir magandaları otobüs şoförünü hastanelik etti! İşte dehşet anları

Çarpma sonucu çıkan tartışmada panelvandaki 5 kişi, otobüs şoförüne saldırarak, darbetti.

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Sultanbeyli’de şehir magandaları otobüs şoförünü hastanelik etti! İşte dehşet anları

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

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Sultanbeyli’de şehir magandaları otobüs şoförünü hastanelik etti! İşte dehşet anları

Otobüs şoförünün darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.