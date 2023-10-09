Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'da! Filistin meselesi nasıl çözülecek?

Dün İsrail'in resmen savaş ilanının ardından İsrail-Filistin çatışmaları gece boyunca devam etti. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik yapılan İsrail saldırılarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği bilinirken, dünya ise gözünü Türkiye'ye çevirdi. Uluslararası pek çok gazete Başkan Erdoğan'ın sözlerine vurgu yaparak "Türkiye, İsrail-Filistin meselesinde ara buluculuk yapabilir mi?" diye sordu.

Giriş Tarihi: 09.10.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 09:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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