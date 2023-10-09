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Haberler Galeri Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'da! Filistin meselesi nasıl çözülecek?

Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'da! Filistin meselesi nasıl çözülecek?

Dün İsrail'in resmen savaş ilanının ardından İsrail-Filistin çatışmaları gece boyunca devam etti. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik yapılan İsrail saldırılarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği bilinirken, dünya ise gözünü Türkiye'ye çevirdi. Uluslararası pek çok gazete Başkan Erdoğan'ın sözlerine vurgu yaparak "Türkiye, İsrail-Filistin meselesinde ara buluculuk yapabilir mi?" diye sordu.

Giriş Tarihi: 09.10.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 09:23
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Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’da! Filistin meselesi nasıl çözülecek?
Cumartesi günü Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında İsrail'in açtığı 'resmen' savaş ilanı ile Filistin-İsrail hattında gerilim kopma noktasına geldi.
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Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’da! Filistin meselesi nasıl çözülecek?
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
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Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’da! Filistin meselesi nasıl çözülecek?
Gazze Şeridi'ndeki AA muhabirinin hastane ve güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti.
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Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’da! Filistin meselesi nasıl çözülecek?
Saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan yaralılar ise tedavi altına alındı.
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Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’da! Filistin meselesi nasıl çözülecek?
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.