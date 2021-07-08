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Dünyanın en zenginleri servetlerini bakın nasıl harcıyorlar! Lüks alışkanlıklarının sonu yok
Dünyanın en zengin insanlarının hayatlarını nasıl sürdürdükleri ve servetlerini nasıl harcadıkları büyük merak konusu. Lüks hayatlarını, sonu gelmeyen harcamalarıyla devam ettiren bu ünlülerin tercihleri oldukça şaşırttı. İşte para harcama konusunda hiçbir sınır tanımayan dünyanın en zenginlerinin dudak uçuklatan lüks alışkanlıkları...
Giriş Tarihi: 08.07.2021 10:10Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 10:12