Dünyanın en zenginleri servetlerini bakın nasıl harcıyorlar! Lüks alışkanlıklarının sonu yok

BILL GATES

128 milyar dolarlık serveti olan ABD'li iş insanı, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Washington eyaletinin Medina şehrinde bulunan ve 6132 metrekarelik bir alanı kaplayan malikânesinin içinde yok yok! 63 milyon dolara inşa edilen 'Xanadu 2.0' adlı ev, 80 bin dolarlık bilgisayar ekranı da dahil olmak üzere ilginç eşyalarla dolu.



