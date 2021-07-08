08 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en zenginleri servetlerini bakın nasıl harcıyorlar! Lüks alışkanlıklarının sonu yok

Dünyanın en zenginleri servetlerini bakın nasıl harcıyorlar! Lüks alışkanlıklarının sonu yok

Dünyanın en zengin insanlarının hayatlarını nasıl sürdürdükleri ve servetlerini nasıl harcadıkları büyük merak konusu. Lüks hayatlarını, sonu gelmeyen harcamalarıyla devam ettiren bu ünlülerin tercihleri oldukça şaşırttı. İşte para harcama konusunda hiçbir sınır tanımayan dünyanın en zenginlerinin dudak uçuklatan lüks alışkanlıkları...

Giriş Tarihi: 08.07.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 10:12
  • 1
  • 12
Dünyanın en zenginleri servetlerini bakın nasıl harcıyorlar! Lüks alışkanlıklarının sonu yok

Jeff Bezos kahvaltıda ahtapot ızgara yerken, Elon Musk savaş uçağı aldı. Mark Zuckerberg ise elektrikli sörf kullanıyor. İşte dünyanın en zenginlerinin lüks alışkanlıkları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Dünyanın en zenginleri servetlerini bakın nasıl harcıyorlar! Lüks alışkanlıklarının sonu yok

JEFF BEZOS

211 milyar dolarlık servetiyle tarihin en zengin kişisi olan ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un (57) kahvaltıda ahtapot sipariş ettiği söyleniyor.


  • 3
  • 12
Dünyanın en zenginleri servetlerini bakın nasıl harcıyorlar! Lüks alışkanlıklarının sonu yok

Bezos'un bir kısmı tekstil müzesi olan Washington DC'deki 25.7 milyon dolarlık mülkü, eyaletteki en büyük ev. Beverly Hills'de de 180 milyon dolara malikâne aldı.

  • 4
  • 12
Dünyanın en zenginleri servetlerini bakın nasıl harcıyorlar! Lüks alışkanlıklarının sonu yok
Amazon’un kurucusu, uzay turizm şirketi Blue Origin’e büyük meblağlar yatırıyor. Bu yıl Amazon’dan 2.5 milyar dolarlık hisse satıp parayı Blue Origin’e aktardı.
  • 5
  • 12
Dünyanın en zenginleri servetlerini bakın nasıl harcıyorlar! Lüks alışkanlıklarının sonu yok

BILL GATES

128 milyar dolarlık serveti olan ABD'li iş insanı, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Washington eyaletinin Medina şehrinde bulunan ve 6132 metrekarelik bir alanı kaplayan malikânesinin içinde yok yok! 63 milyon dolara inşa edilen 'Xanadu 2.0' adlı ev, 80 bin dolarlık bilgisayar ekranı da dahil olmak üzere ilginç eşyalarla dolu.