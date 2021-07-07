Rusya dünya harp tarihinde yeni bir dönem başlatacak! Yeni savaşçılar sahne aldı! İşte o görüntüler

4 BİN 500 METREDEN İNİYORLAR

Technodinamika Grubu tarafından geliştirilen sistem, 50 kiloya kadar olan bir köpeği bir paraşütçü ile savaş alanına uçurmak için tasarlandı. Rusya Savunma Bakanlığının TV kanalı Zvezda'ya göre, testler şimdiye kadar hizmet hayvanlarının 4 bin 500 metre yükseklikten paraşütle indirilebileceğini kanıtladı.