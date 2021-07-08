Bir ülke daha Türk SİHA'sı için sıraya girdi! Bölgenin kaderini değiştirecek

Pakistan, Türkiye'den insansız hava aracı satın almak istiyor ve özellikle savunma sektöründe zaten güçlü olan ikili işbirliğini derinleştirmeye çalışırken, bölgesel konularda da uyum içinde hareket etmeyi hedefliyor.

Çin ile olası bir ortak eksen içinde güçlenen bağlar, Hint güvenlik uzmanları arasında endişe yaratmaya başlıyor. Hindistan istihbarat servisi kaynakları, başta Azerbaycan'ın geçen yıl Ermenistan'ı yenmesine yardımcı olan Bayraktar TB-2 olmak üzere silahlı insansız hava araçlarının olası tedarikinin, ortak savunma projelerinin, Afganistan'da işbirliğinin ve Pakistan'da yapılacak daha fazla Türk yatırımının kendileri açısından sorunlu başlıklardan bazıları olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE GENİŞ OYUNUN BİR PARÇASI OLUYOR"

Bir savunma kaynağı ThePrint'e, "Pakistan'ın Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkileri düşüşte. Türkiye, bu iki ülkeden doğan boşluğu kendisi doldurmak istiyor ve bu nedenle bölgede oynanan daha geniş oyunun bir parçası olarak Pakistan'la yakınlaşıyor" dedi.

Kaynak, Türkiye'nin yerli savunma sanayisine odaklandığını ve drone teknolojisi ile askeri gemilerin tasarım ve inşasında ciddi bir avantaja sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak ayrıca, her iki tarafın da şimdiye kadar yapılmamış bir şekilde Pakistan'dan silahlı Türk insansız hava araçları edinme olasılığını defalarca tartıştığını söyledi. Ancak ikinci bir kaynak, her şeyin Pakistan'ın Türkiye'ye karşılığında ne sunacağına bağlı olduğunu vurguladı.

"PAKİSTAN TÜRK SİHA'LARINI ALABİLİRSE GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Hint güvenlik uzmanları ThePrint'e, büyüyen Türkiye-Pakistan bağlarının bir endişe konusu olduğunu söyledi. Havacılık Araştırmaları Merkezi (CAPS) Genel Müdürü Koramiral Anil Chopra, "Pakistan ve Türkiye yakın kültürel, tarihi ve askeri bağlara sahipler" dedi. Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri birçok ortak askeri tatbikat da düzenliyor.

Bir Hint güvenlik uzmanı ise, "Türkiye, Pakistan ve Çin arasında bir üçgen oluşuyor. Bu ülkelerin hiçbiri Hindistan ile gerçekten dost değil ve bu nedenle üçünün birleşmesi Hindistan'a zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan Türk dronlarını almayı başarırsa, bu ülkenin yeteneklerini önemli ölçüde geliştirecektir. Türkiye bugüne kadar Bayraktar TB-2'yi Azerbaycan'ın yanı sıra Polonya, Ukrayna ve Katar'a sattı. Ayrıca, bu uçakların satışı konusunda Arnavutluk ile de görüşmelerde bulunuyor.

Pakistanlı Tuğgeneral Anıl Chopra ThePrint'e verdiği demeçte, Ankara'nın Bayraktar TB-2'sinin sadece Azerbaycan'da değil, aynı zamanda Libya ve Suriye'de de test edildiğini söyledi.

'TÜRKİYE'NİN HAVACILIK DENEYİMİ ÇOK FAZLA'

Chopra, F-16 Fighting Falcon ve CASA CN-235 uçaklarının yanı sıra helikopterler ve çeşitli İHA'ların lisanslı üretimini içeren Türkiye'nin havacılık deneyiminin oldukça fazla olduğunu belirtti.

Chopra, Pakistan'ın İHA'yı isterken, Türkiye'nin İslamabad'dan gelen savaş uçaklarına ve ağırlıklı olarak Çin menşeli füze teknolojisine ulaşmak istediğini de sözlerine ekledi.

FRANSA DA HAREKETE GEÇTİ

Fransa Senatosu'nun hazırladığı bir raporda, ülke topraklarında ve savaş alanlarında artan tehdit karşısında Fransa'nın güvenliği için askeri insansız hava araçları filosunu genişletmesi ve drone savar kapasitesini güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Senato Savunma Komitesi'nin sunduğu, "İHA Savaşına Hazırlanmak" başlıklı raporda, "2019'dan bu yana Fransa'nın bu alanda ilerleme kaydettiği, silahlı kuvvetlerinin de 2025 yılına kadar binlerce askeri İHA'ya sahip olması" beklendiği belirtiliyor.

TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Savaş alanında dronların artan önemi göz önüne alındığında, olası kazançlar oldukça yüksek. Yeni operasyona göre, yalnızca 2020'deki Dağlık Karabağ savaşı değil, aynı zamanda Eylül 2019'daki Libya'daki çatışmalar ve Mart 2020'deki kuzey Suriye'deki Türk harekatı da dahil olmak üzere son zamanlardaki birkaç çatışma, taktik insansız hava araçlarının ve küçük insansız hava araçlarının önemini gösterdi.

Yazarlar, İsrail ve Çin gibi, Türkiye ve İran'ın da bu ucuz dronların büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başladığını hatırlıyor. Rapora göre, bu nedenle, benzer kapasitede ucuz ve harcanabilir dronlar edinmeyi düşünmek gerekiyor.

Raporda, düşmanın karadan havaya savunmasına etki etme ve geleceğin çatışmalarında dronların (topçu ateşi rehberliği, tuzak, intihar saldırıları) öneminin hızla artacağı belirtiliyor.

RUS BASININDA BAYRAKTAR KAYGISI

Kremlin'in tüm tehdit ve uyarılarına rağmen Batı bloku ve Ukrayna askeri faaliyetlerini sürdürüyor. Moskova'da ise Ukrayna envanterine katılan Bayraktar'ların paniği sürüyor. Rus medyasında çıkan haberlere göre, "NATO ülkelerinin ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın müttefiklerinin askeri tatbikatları oldukça kışkırtıcı hale geldi."

Haber şöyle devam etti: Böylece, Rus karasularında meydana gelen bir dizi olaya ek olarak, tatbikat sırasında, Rus hava sahası sınırları yakınında faaliyet gösterebileceği iddia edilen Ukrayna Bayraktar TB2 saldırı uçağının dahil olduğu öğrenildi.

Şu anda Ukrayna'nın Sea Breeze-2021 askeri tatbikatlarında daha önce Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 saldırı insansız hava araçlarını kullandığı biliniyor.

Dronların sıradan keşif misyonları gerçekleştirmemesi dikkat çekti. Ayrıca dronların MAM-C füzeleri ile silahlandırıldığı gerçeğine de değinmemiz gerek.

SAVUNMA SİSTEMLERİ BAYRAKTAR'A KİLİTLENDİ

Öte yandan uzmanlar, Rus ordusunun Ukrayna hava sahasının sınırlarına yakın uçuşlarını neredeyse adım adım izlediğine dikkat çekiyor. Rus basını, ileri teknoloji Bayraktar'ların Rus hava savunma sistemlerinin test edilmesi için hedef kitleme ve takip denemeleri yaptığını da yazdı.

UKRAYNA'DA BAYRAKTAR ŞOVU

Ukrayna Ordusu envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA, Türkiye dahil 30'dan fazla ülkenin katılımıyla Karadeniz'de başlayan Sea Breeze2021 tatbikatında görüntülendi. Ukrayna'nın Türkiye yapımı ileri teknoloji TB2'yi ilk defa bu büyüklükteki bir tatbikatta kullandığı belirtildi.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de devam eden Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2021" hakkında açıklama yaptı.

Ukraynalı askerlerin Gürcistan, Moldova ve ABD'li deniz piyadeleriyle eğitim aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, "3 aşamalı yapılan taktik eğitimde, askerler kuşatma, pusu ve kritik askeri noktaların ele geçirilmesine yönelik çalışmalar yaptı." denildi.