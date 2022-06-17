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İngiltere’nin ünlü yemek festivalinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Taste of London" yiyecek ve içecek festivalinde Türk mutfağına ait lezzetler tanıtıldı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının da sponsorları arasında olduğu festival ziyaretçilere açıldı. Bu yıl 18'inci kez düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin 2'nci kez katıldığını anlatan Türkiye`nin Londra Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Arzu Kahraman Yılmaz, "Türk mutfağından bazı örnekler sergilendi. İngilizler de bunu büyük bir ilgiyle karşıladı" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 09:42
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İngiltere’nin ünlü yemek festivalinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı!

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının da sponsorları arasında bulunduğu 5 günlük festival, başkentin ünlü Regent's Park'ında kapılarını ziyaretçilere açtı.

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İngiltere’nin ünlü yemek festivalinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı!

Şehrin en iyi restoranları, önde gelen şefleri ile en görkemli yemek ve içeceklerini gurmelerle bir araya getiren festivalde ünlü şefler, en beğenilen tatları canlı şovlarla hazırlayarak ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

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İngiltere’nin ünlü yemek festivalinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı!

Festival kapsamında, etkinliğin ana destinasyon sponsorlarından olan Türkiye'nin uluslararası tanıtım mecrası "Go Türkiye"nin aynı isimle açtığı Türkiye standı da ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

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İngiltere’nin ünlü yemek festivalinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı!

Türk mutfağına yoğun ilginin olduğu festivalde, "Go Türkiye" standında Türk şefleri hünerlerini sergiliyor.

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İngiltere’nin ünlü yemek festivalinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı!

Standın ziyaretçileri ayrıca festival sonunda yapılacak çekilişle konaklama, uçuş ve gastronomik yemek deneyimi dahil 2 kişilik bir İstanbul tatili kazanma fırsatı yakalayabilecek.