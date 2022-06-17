İngiltere’nin ünlü yemek festivalinde Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Taste of London" yiyecek ve içecek festivalinde Türk mutfağına ait lezzetler tanıtıldı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının da sponsorları arasında olduğu festival ziyaretçilere açıldı. Bu yıl 18'inci kez düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin 2'nci kez katıldığını anlatan Türkiye`nin Londra Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Arzu Kahraman Yılmaz, "Türk mutfağından bazı örnekler sergilendi. İngilizler de bunu büyük bir ilgiyle karşıladı" dedi.