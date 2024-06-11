11 Haziran 2024, Salı
Avrupa şokta! AP seçimlerinde ırkçı partilerin yükselişi endişe yarattı
2019'dan bu yana Avrupa ülkelerinde yapılan genel seçimlerde yükselişe geçen aşırı sağ partiler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin de en çok kazananı oldu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı ve ırkçı partilerin yükselişi 27 AB üyesi ülkede deprem etkisi yaptı. Faşizmin ayak sesleri Avrupa Birliği projesini tehdit ediyor.
Giriş Tarihi: 11.06.2024 06:52
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