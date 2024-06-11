11 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Avrupa şokta! AP seçimlerinde ırkçı partilerin yükselişi endişe yarattı

2019'dan bu yana Avrupa ülkelerinde yapılan genel seçimlerde yükselişe geçen aşırı sağ partiler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin de en çok kazananı oldu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı ve ırkçı partilerin yükselişi 27 AB üyesi ülkede deprem etkisi yaptı. Faşizmin ayak sesleri Avrupa Birliği projesini tehdit ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 06:52
  • 1
  • 20
Avrupa şokta! AP seçimlerinde ırkçı partilerin yükselişi endişe yarattı

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke vatandaşlarının oy kullandığı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin yükselişi, merkez sağ ve merkez sol ağırlıklı hükümetlere şok yaşattı.

  • 2
  • 20
Avrupa şokta! AP seçimlerinde ırkçı partilerin yükselişi endişe yarattı

Almanya, Fransa, Polonya, İspanya, Avusturya başta olmak üzere çok sayıda ülkede aşırı sağ büyük kazanımlar elde etti. Aşırı sağ partiler, AP'deki 720 sandalyenin en az çeyreğini kazandı.

  • 3
  • 20
Avrupa şokta! AP seçimlerinde ırkçı partilerin yükselişi endişe yarattı

Seçimlerin en çarpıcı sonuçlarından biri Fransa'da erken seçim kararı oldu. Almanya'da Neo-Nazi yanlısı AFD'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucuna göre ülkede ikinci parti konumuna gelmesi koalisyon hükümetinin devrileceği söylentilerini ayyuka çıkardı. İtalya'nın aşırı sağcı başbakanı Giorgia Meloni ise önümüzdeki 5 yılın en kilit isimlerinden biri haline geldi.

  • 4
  • 20
Avrupa şokta! AP seçimlerinde ırkçı partilerin yükselişi endişe yarattı

AP, Avrupa Birliği'nin bütçesini onaylıyor ve aynı zamanda AB'nin kurumları ile organlarını denetliyor. Dolayısıyla çıkan sonuç, AB'nin politikaları açısından kritik önemde. Çıkan tablo ile AB'nin çevre ve tarım politikalarının yanı sıra göçmenlerle mücadele ve Ukrayna savaşı gibi kritik konulardaki politikalarının değişmesi bekleniyor.

  • 5
  • 20
Avrupa şokta! AP seçimlerinde ırkçı partilerin yükselişi endişe yarattı

Uzun vadede ise halihazırda çatırdayan AB sisteminin büyük sorunlarla karşı karşıya kalması gündemde. Avrupa Parlamentosu üyeleri, siyasi ittifaklar içinde kümeleniyor. Bu gruplar ülkelere göre değil, siyasi eğilimlere göre belirleniyor. Grup kurabilmek için en az 23 üye ve üye devletlerin en az dörtte birinin grup içinde temsil edilmesi gerekiyor.