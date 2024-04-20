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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi?

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi?

Global Firepower'un yayınladığı yeni listede, Türkiye önceki yıla göre 3 sıra birden atlayarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Bu yükselişle birlikte, Türkiye Pakistan, İtalya ve Fransa'yı geride bırakarak önemli bir konuma geldi. Listenin en üst sırasında ise 13 bin 209 askeri hava aracı ile ABD yer alıyor. İşte dünyanı en güçlü orduları arasında Türkiye'nin sıralaması …

Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 08:39
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi?

Global Firepower Kuruluşu'nun 2024 yılı için hazırladığı listede, dünyanın en güçlü orduları belirlendi. Bu listede Türkiye, geçen yıla göre 3 sıra birden atlayarak dikkat çekti. Listenin başında 13 bin 209 askeri hava aracı ile ABD yer alırken, ikinci sırada 4 bin 255 askeri hava aracı ile Rusya, üçüncü sırada ise 3 bin 304 askeri hava aracı ile Çin bulunuyor. Türkiye'nin performansındaki bu yükseliş dikkat çekici olarak değerlendiriliyor. İşte Türkiye'nin merak edilen sıralaması…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI: İLK 20'DE HANGİ ÜLKELER VAR?

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi?

20) İspanya

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi?

19) Almanya

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi?

18) Ukrayna

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi?

17) İsrail