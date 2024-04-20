20 Nisan 2024, Cumartesi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi?
Global Firepower'un yayınladığı yeni listede, Türkiye önceki yıla göre 3 sıra birden atlayarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Bu yükselişle birlikte, Türkiye Pakistan, İtalya ve Fransa'yı geride bırakarak önemli bir konuma geldi. Listenin en üst sırasında ise 13 bin 209 askeri hava aracı ile ABD yer alıyor. İşte dünyanı en güçlü orduları arasında Türkiye'nin sıralaması …
Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 08:39
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