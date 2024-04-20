Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi?

Global Firepower Kuruluşu'nun 2024 yılı için hazırladığı listede, dünyanın en güçlü orduları belirlendi. Bu listede Türkiye, geçen yıla göre 3 sıra birden atlayarak dikkat çekti. Listenin başında 13 bin 209 askeri hava aracı ile ABD yer alırken, ikinci sırada 4 bin 255 askeri hava aracı ile Rusya, üçüncü sırada ise 3 bin 304 askeri hava aracı ile Çin bulunuyor. Türkiye'nin performansındaki bu yükseliş dikkat çekici olarak değerlendiriliyor. İşte Türkiye'nin merak edilen sıralaması…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI: İLK 20'DE HANGİ ÜLKELER VAR?