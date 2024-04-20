İsviçre'de binlerce kişi Filistin için sokaklara döküldü! "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundular

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Eylemciler, Filistin bayrakları ile Filistin halkına destek mesajı içeren dövizler taşırken, İsrail aleyhinde sloganlar attı. Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyen ve buna tepki gösteren göstericiler, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler sık sık ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine slogan attı. Dünyadaki herkesin özgür olmayı ve düzgün bir hayat yaşamayı hak ettiğini söyleyen Oliveira, "Gazze'de yaşananlar tahammül edilemez. Hastane, yiyecek, su, ev, iş ve umut yok. Kimse bunu hak etmiyor. Bunun soykırım olduğuna ve İsrail'in bunun bedelini ödemesi gerektiğine inanıyorum." dedi. İşte detaylar...