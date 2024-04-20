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İsviçre'de binlerce kişi Filistin için sokaklara döküldü! "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundular

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Eylemciler, Filistin bayrakları ile Filistin halkına destek mesajı içeren dövizler taşırken, İsrail aleyhinde sloganlar attı. Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyen ve buna tepki gösteren göstericiler, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler sık sık ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine slogan attı. Dünyadaki herkesin özgür olmayı ve düzgün bir hayat yaşamayı hak ettiğini söyleyen Oliveira, "Gazze'de yaşananlar tahammül edilemez. Hastane, yiyecek, su, ev, iş ve umut yok. Kimse bunu hak etmiyor. Bunun soykırım olduğuna ve İsrail'in bunun bedelini ödemesi gerektiğine inanıyorum." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2024 21:12 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 21:40
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İsviçre’de binlerce kişi ’Gazze’de acil ateşkes’ çağrısında bulundu!

Cenevre'deki Place de Neuve Meydanı'nda toplanan göstericiler, kent merkezinde saatlerce yürüdü.

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İsviçre’de binlerce kişi ’Gazze’de acil ateşkes’ çağrısında bulundu!

Eylemciler, Filistin bayrakları ile Filistin halkına destek mesajı içeren dövizler taşırken, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyen ve buna tepki gösteren göstericiler, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

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İsviçre’de binlerce kişi ’Gazze’de acil ateşkes’ çağrısında bulundu!

Yürüyüş güzergahında bulunan Cenevreliler, eylemcilere alkışla destek verdi.

Göstericiler sık sık ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine slogan attı.

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İsviçre’de binlerce kişi ’Gazze’de acil ateşkes’ çağrısında bulundu!

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde son buldu.

Gösteriye katılan ABD'li Lenina Oliveira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinliler ve herkes için eşitlik ve özgürlüğe inandığı için gösteriye katıldığını belirtti.

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İsviçre’de binlerce kişi ’Gazze’de acil ateşkes’ çağrısında bulundu!

Dünyadaki herkesin özgür olmayı ve düzgün bir hayat yaşamayı hak ettiğini söyleyen Oliveira, "Gazze'de yaşananlar tahammül edilemez. Hastane, yiyecek, su, ev, iş ve umut yok. Kimse bunu hak etmiyor. Bunun soykırım olduğuna ve İsrail'in bunun bedelini ödemesi gerektiğine inanıyorum." dedi.