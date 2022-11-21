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Haberler Galeri Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı! Pangeos’un maliyeti 8 milyar dolar…

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı! Pangeos’un maliyeti 8 milyar dolar…

İtalyan bir mimarlık firması, dünyanın en pahalı yat konseptinin tanıtımını yaptı. Dünyanın en büyük yüzen yapı olma özelliğini taşıyan terayat, ismini 335 milyon sene öncesine kadar var olan muhteşem bir kıta olan Pangea'dan aldı. Dev bir kaplumbağa şeklinde tasarımı yapılan ve içerisinde AVM'lerden restoranlara, plazalardan evlere kadar pek çok yapıyı kapsayacak olan yapının maliyeti ise tam 8 milyar dolar… İşte Pangeos…

Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:45
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Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı! Pangeos’un maliyeti 8 milyar dolar…

Dünyanın en pahalısı ve en büyüğü…

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Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı! Pangeos’un maliyeti 8 milyar dolar…

Süper, mega ve gigayatlardan daha büyük olan gemilere terayat ismi veriliyor.

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Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı! Pangeos’un maliyeti 8 milyar dolar…

Lazzarini isimli bir şirket şimdi son derece lüks ve bir o kadar da pahalı olan yeni bir terayat konsepti üzerinde çalıştığını açıkladı.

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Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı! Pangeos’un maliyeti 8 milyar dolar…

335 MİLYON YIL ÖNCESİNDE…

Pangeos adı verilen yapının isminin 335 milyon yıl önce var olan bir süper kıta olan Pangea'dan esinlenerek konulduğu belirtildi.

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Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı! Pangeos’un maliyeti 8 milyar dolar…

PANGEOS'UN ÖZELLİKLERİ

Şirketten yapılan açıklamada, şimdiye kadar yapılmış en büyük yüzer yapı olacak olan geminin 550 metre uzunluğunda ve 610 metre genişliğinde olacağı belirtildi.