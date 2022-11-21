Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı! Pangeos’un maliyeti 8 milyar dolar…

İtalyan bir mimarlık firması, dünyanın en pahalı yat konseptinin tanıtımını yaptı. Dünyanın en büyük yüzen yapı olma özelliğini taşıyan terayat, ismini 335 milyon sene öncesine kadar var olan muhteşem bir kıta olan Pangea'dan aldı. Dev bir kaplumbağa şeklinde tasarımı yapılan ve içerisinde AVM'lerden restoranlara, plazalardan evlere kadar pek çok yapıyı kapsayacak olan yapının maliyeti ise tam 8 milyar dolar… İşte Pangeos…