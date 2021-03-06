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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gözünü bile kırpmadı! Dünyayı dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor Gözünü bile kırpmadı! Dünyayı dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor Son dakika haberine göre; Myanmar'da ordunun kanlı baskısı devam ederken, 6 Şubat'tan beri halk sokaklarda eylemlerine devam ediyor. Asker gözlerini kırpmadan eylemcilere karşı silah kullanıyor. Ülkede yaşanan olaylardan gelen görüntüler dehşete düşürdü. Giriş Tarihi: 06.03.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 11:05
Myanmar'da tam bir aydan beri halk sokaklarda, yaşanan korkunç olayları tüm dünya dehşete kapılarak izliyor. Sokaklar kan gölüne dönerken, art arda ortaya çıkan yeni görüntüler tüyler ürperten nitelikte.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Demokrasi yanlısı protestoculara karşı giderek artan kanlı baskılara katılmayı reddeden oolis memurları, Myanmar'dan Hindistan'a kaçmaya başladı. Hindistan sınır muhafızları, son birkaç gün içinde yaklaşık 30 polis memuru ve ailelerinin ülkelerine geçtiğini ve çoğunlukla Mizoram eyaletine sığınmak istediklerini söylüyor.
Yerel halk, bu adamların Batı Çin eyaletinde, sivilleri vurma emirlerini yerine getirmeyi reddeden polis memurları olduklarını iddia ettiklerini söylüyorlar. Hindistan, bundan böyle Myanmar sınırını kapattığını ve daha fazla mültecinin geçişini engellemek için devriyeleri hızlandırdığını söylüyor. Yetkililer, geçiş yapanların kimliklerini tespit ediyor ve mülteci olarak yerleşip yerleşemeyeceklerini belirliyor.
SAATLER SONRA YENİDEN BAŞLADI Bir Birleşmiş Milletler özel elçisinin Güvenlik Konseyi'ni, ülkedeki protestocuların öldürülmesi nedeniyle cuntaya karşı harekete geçmeye çağırmasından sadece saatler sonra, Cumartesi saatinin erken saatlerinde Myanmar güvenlik güçleri, Yangon'daki bir protestoyu durdurmak için göz yaşartıcı gaz ve sersemletici el bombaları kullandı.
Ordunun 1 Şubat'ta lider Aung San Suu Kyi'yi devirerek yönetime el koymasından bu yana başlayan protestolar ve grevlerle daha da kargaşaya sürüklendi. Birleşmiş Milletler'e göre 50'den fazla protestocu öldürüldü. Kanlı Çarşamba günü en az 38 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.