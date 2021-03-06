Gözünü bile kırpmadı! Dünyayı dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor

Yerel halk, bu adamların Batı Çin eyaletinde, sivilleri vurma emirlerini yerine getirmeyi reddeden polis memurları olduklarını iddia ettiklerini söylüyorlar. Hindistan, bundan böyle Myanmar sınırını kapattığını ve daha fazla mültecinin geçişini engellemek için devriyeleri hızlandırdığını söylüyor. Yetkililer, geçiş yapanların kimliklerini tespit ediyor ve mülteci olarak yerleşip yerleşemeyeceklerini belirliyor.