01 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya onu 'kurt kız' olarak tanıyordu! Son hali şaşkına çevirdi

Dünya onu 'kurt kız' olarak tanıyordu! Son hali şaşkına çevirdi

Taylandlı Supatra Sasuphan'ın fotoğrafı yıllar önce internet mecrasına düşmüş ve milyonları şaşkına çevirmişti. ''Kurt kız'' lakabı verilen genç kızın yıllar sonraki fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. İşte ''kurt kızın'' değişimi...

Giriş Tarihi: 01.11.2020 02:49
  • 1
  • 12
Dünya onu 'kurt kız' olarak tanıyordu! Son hali şaşkına çevirdi

Taylandlı Supatra Sasuphan isimli genç kız, hayatının büyük bölümünde diğer çocuklar tarafından "maymun yüzlü" ya da "kurt kız" diye çağrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Dünya onu 'kurt kız' olarak tanıyordu! Son hali şaşkına çevirdi

Babası Samrerng, kızının hastalığının devam ettiğini ancak artık tüm tüylerini aldığını söyledi. Genç kız 17 yaşında hayatının aşkını buldu ve evlendi...

  • 3
  • 12
Dünya onu 'kurt kız' olarak tanıyordu! Son hali şaşkına çevirdi

Hastalığının diğer adı ambras sendromu. Kadınlarda androjene hassas bölgelerde meydana gelen erkek tipi kıllanmaya bu isim veriliyor.

  • 4
  • 12
Dünya onu 'kurt kız' olarak tanıyordu! Son hali şaşkına çevirdi

Hursutizm nedeniyle Sasuphan'ın yüz, kulak, kol, bacak ve sırtında aşırı derecede kıl bulunuyor.

  • 5
  • 12
Dünya onu 'kurt kız' olarak tanıyordu! Son hali şaşkına çevirdi

Sasuphan 18 yaşına geldi. Şimdi onu görenler tanıyamıyor. Genç kız lazer tedavisi gördüğünü ancak hala kıllarından tam olarak kurtulamadığını söyledi.