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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünya onu 'kurt kız' olarak tanıyordu! Son hali şaşkına çevirdi Dünya onu 'kurt kız' olarak tanıyordu! Son hali şaşkına çevirdi
Taylandlı Supatra Sasuphan'ın fotoğrafı yıllar önce internet mecrasına düşmüş ve milyonları şaşkına çevirmişti. ''Kurt kız'' lakabı verilen genç kızın yıllar sonraki fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. İşte ''kurt kızın'' değişimi...
Giriş Tarihi: 01.11.2020 02:49
Taylandlı Supatra Sasuphan isimli genç kız, hayatının büyük bölümünde diğer çocuklar tarafından "maymun yüzlü" ya da "kurt kız" diye çağrıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Babası Samrerng, kızının hastalığının devam ettiğini ancak artık tüm tüylerini aldığını söyledi. Genç kız 17 yaşında hayatının aşkını buldu ve evlendi...
Hastalığının diğer adı ambras sendromu. Kadınlarda androjene hassas bölgelerde meydana gelen erkek tipi kıllanmaya bu isim veriliyor.
Hursutizm nedeniyle Sasuphan'ın yüz, kulak, kol, bacak ve sırtında aşırı derecede kıl bulunuyor.
Sasuphan 18 yaşına geldi. Şimdi onu görenler tanıyamıyor. Genç kız lazer tedavisi gördüğünü ancak hala kıllarından tam olarak kurtulamadığını söyledi.