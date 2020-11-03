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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünya gözünü ABD'ye çevirdi! Trump mı Biden mi kazanacak? Halk sandık başında Dünya gözünü ABD'ye çevirdi! Trump mı Biden mi kazanacak? Halk sandık başında
Dünya ABD seçimlerine kilitlendi, seçmenler oy merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. İlk seçim sonuçları gelirken, Hindistan'dan Çin'e televizyonlar canlı yayına geçti. Son açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin erken oy kullanıldı. Teksas, Florida ve Pensilvanya'da kazanacağını düşündüğünü söyleyen Başkan Trump, "Ancak bir zafer kazanırsam zafer ilan ederim. Zafer ilanı konusunda oyun oynanacak bir durum görmüyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 03.11.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 16:34
Dünyanın soluğunu tutarak beklediği gün geldi çattı, ABD'de yaklaşık 250 milyon seçmen bugün son sözü söylemek ve başkanı belirlemek üzere sandığa gitmeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Güney Kore'den Hindistan'a, Çin'den Sırbistan'a birçok ülke gözünü ABD'ye çevirmiş durumda. Uluslararası haber ajansları, Hindistan'da iki aday için de dua edenlerin fotoğraflarını servis ediyor.
Hindistan kökenli bir anneden dünyaya gelen Demokrat başkan yardımcısı adayı Kamala Harris için dua edenlerin yanı sıra, Başkan Donald Trump için de ayin düzenleyenler var. Çin'de ise devlet medyasının manşetleri bugün ABD seçimlerine ayrılmış durumda. Güney Kore'deki televizyonlar canlı yayınlarla seçim haberlerini izleyicilerine aktarıyor.