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Dünya Filistin için sokaklarda! Haniye'nin son çağrısı karşılık buldu! İngiltere'den Endonezya'ya...

İsrail'in Hamas lideri Haniye'yi şehit etmesinin ardından dünyanın farklı bölgelerinde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenleniyor. Haniye'nin Gazze ve Filistinlilere destek çağrısı karşılık bulurken İngiltere, Endonezya, İrlanda ve Ürdün gibi ülkelerde binlerce kişi sokaklara çıktı. Gösteriye katılanlar, "Mescid-i Aksa'ya saldırı Ürdün'e savaş ilanıdır", "Arkandayız ey Hamas", "Amerika aynı Amerika, yılanın başı" şeklinde sloganlar attı. İşte detaylar...

Giriş: 03.08.2024 15:47 Güncelleme: 03.08.2024 15:58
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Dünya Filistin için sokaklarda! Haniye’nin son çağrısı karşılık buldu! İngiltere’den Endonezya’ya...

Dünya genelinde Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesinin ardından çok sayıda ülkede Filistinlilere ve Gazze'ye yönelik destek yürüyüşleri yapılıyor.

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Dünya Filistin için sokaklarda! Haniye’nin son çağrısı karşılık buldu! İngiltere’den Endonezya’ya...

İRLANDALILAR SOKAKTA

İrlanda'nın başkenti Dublin'de sessiz Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. İrlanda Parlamento binasından, şehir merkezine uzanan yürüyüşe birçok dernek ve onlarca kişi katıldı.

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Dünya Filistin için sokaklarda! Haniye’nin son çağrısı karşılık buldu! İngiltere’den Endonezya’ya...

Göstericilerin sessiz bir şekilde gerçekleştirdiği yürüyüşte "Gazze'yi kurtarın", "Soykırımın 300 günü" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

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Dünya Filistin için sokaklarda! Haniye’nin son çağrısı karşılık buldu! İngiltere’den Endonezya’ya...

Yürüyüş sonunda bez ve kartondan çocuk maketleri sergilenirken, İrlandalı kültürel müzik ekibi şarkı söyledi. Daha sonra, Gazze'de vefat edenlerin anısına üç dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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Dünya Filistin için sokaklarda! Haniye’nin son çağrısı karşılık buldu! İngiltere’den Endonezya’ya...