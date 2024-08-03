Dünya Filistin için sokaklarda! Haniye'nin son çağrısı karşılık buldu! İngiltere'den Endonezya'ya...

İsrail'in Hamas lideri Haniye'yi şehit etmesinin ardından dünyanın farklı bölgelerinde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenleniyor. Haniye'nin Gazze ve Filistinlilere destek çağrısı karşılık bulurken İngiltere, Endonezya, İrlanda ve Ürdün gibi ülkelerde binlerce kişi sokaklara çıktı. Gösteriye katılanlar, "Mescid-i Aksa'ya saldırı Ürdün'e savaş ilanıdır", "Arkandayız ey Hamas", "Amerika aynı Amerika, yılanın başı" şeklinde sloganlar attı. İşte detaylar...