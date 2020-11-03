ABD yeni başkanı kim oldu? ABD seçim sonuçları kim önde? Jode Biden mı, Donald Trump mı? Anket sonuçları...

Seçim sonuçlarının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz seçim dönemlerinde ABD'nin Batı Yakası'ndaki eyaletlerde sandıkların kapanmasıyla birlikte TSİ 07.00 civarında sonuçlar netleşmeye başlıyordu. 2008 seçimlerinde kesin sonuçlar tam bu saatte, 2012'de ise 15 dakika sonra gelmişti.

2016'daki en son seçimlerde ise Donald Trump, Pennsylvania'yı kazanana kadar sonuçlar netleşmemiş ve ancak bu eyaletten TSİ 09.35'te sonuçlar geldiğinde kazandığı kesin olarak ilan edilmişti.