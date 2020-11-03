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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri ABD yeni başkanı kim oldu? ABD seçim sonuçları kim önde? Jode Biden mı, Donald Trump mı? Anket sonuçları... ABD yeni başkanı kim oldu? ABD seçim sonuçları kim önde? Jode Biden mı, Donald Trump mı? Anket sonuçları... ABD seçim sonuçları kim önde? ABD'de 4 yıllık Trump yönetiminin ardından 3 Kasım Salı günü yeni başkan seçimi yapılacak. ABD'de kritik başkanlık seçimine saatler kala hangi adayın önde olduğu kimin kazanacağı merak ediliyor. ABD'de Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki başkanlık yarışında kim kazanacak. Tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ABD yeni başkanı kim oldu? ABD seçim sonuçları kim önde? Jode Biden mı, Donald Trump mı? Anket sonuçları ne durumda? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 03.11.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 11:32
ABD yeni başkanı kim oldu? ABD'de kritik seçim olarak görülen 59. başkanlık seçimleri için geri sayım başladı. ABD'de nefesler tutulurken kimin başkan olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 80 milyona yakın kişi postayla oy kullanıyor. Peki, ABD yeni başkanı kim oldu? ABD seçim sonuçları kim önde? Jode Biden mı, Donald Trump mı? Anket sonuçları ne durumda? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ABD BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD'de Trump ile Biden arasındaki başkanlık yarışı, tüm hızıyla devam ediyor. 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. 80 milyona yakın kişi postayla oy kullanıyor. Seçim sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmesi bekleniyor.
Seçim sonuçlarının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz seçim dönemlerinde ABD'nin Batı Yakası'ndaki eyaletlerde sandıkların kapanmasıyla birlikte TSİ 07.00 civarında sonuçlar netleşmeye başlıyordu. 2008 seçimlerinde kesin sonuçlar tam bu saatte, 2012'de ise 15 dakika sonra gelmişti.
2016'daki en son seçimlerde ise Donald Trump, Pennsylvania'yı kazanana kadar sonuçlar netleşmemiş ve ancak bu eyaletten TSİ 09.35'te sonuçlar geldiğinde kazandığı kesin olarak ilan edilmişti.
ANKETLERDE KİM ÖNDE?
ABD'de yapılan tüm anketlerin ortalamasını alan analiz sitesi Real Clear Politics'de ulusal anketlerde Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi Trump'ın 6,5 puan önünde görünüyor.
Kritik eyaletlere bakıldığında da Kuzey Carolina haricindeki tüm eyaletlerde Biden'ın üstünlüğü dikkati çekiyor. Kuzey Carolina'da Trump'ın, rakibi Biden'ın 0,6 puan önünde olduğu belirtiliyor.
Biden, en kritik eyaletlerden Florida'da 1, Pennsylvania'da 4,2 puan önde görünüyor. Diğer kritik eyaletlerden Michigan'da 5,1, Wisconsin'de 6,6, Arizona'da ise 1 puan üstünlüğü bulunuyor.