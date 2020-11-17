27 yıl sonra bir ilk! Aliyev'den Karabağ'da zafer turu

Azerbaycan ordusu sahada destan yazdı ve Karabağ 27 yıl sonra işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti.

AA Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 12:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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