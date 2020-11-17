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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 27 yıl sonra bir ilk! Aliyev'den Karabağ'da zafer turu 27 yıl sonra bir ilk! Aliyev'den Karabağ'da zafer turu Azerbaycan ordusu sahada destan yazdı ve Karabağ 27 yıl sonra işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti. Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor.
İlham Aliyev, görüntülerde, Cebrail ilinde bulunduklarını ve tarihi Hudaferin Köprüsü istikametinde gittiklerini söylüyor.
Aliyev, çevrede harabe durumda olan evleri göstererek, "Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir." diyor.
Görüntülerde Aliyev, Araz Nehri'ni işaret ederek, "Burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır" ifadesini kullanıyor.