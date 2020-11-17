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27 yıl sonra bir ilk! Aliyev'den Karabağ'da zafer turu

Azerbaycan ordusu sahada destan yazdı ve Karabağ 27 yıl sonra işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti.

AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 12:02
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27 yıl sonra bir ilk! Aliyev'den Karabağ'da zafer turu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti.

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27 yıl sonra bir ilk! Aliyev'den Karabağ'da zafer turu

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor.

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27 yıl sonra bir ilk! Aliyev'den Karabağ'da zafer turu

İlham Aliyev, görüntülerde, Cebrail ilinde bulunduklarını ve tarihi Hudaferin Köprüsü istikametinde gittiklerini söylüyor.

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27 yıl sonra bir ilk! Aliyev'den Karabağ'da zafer turu

Aliyev, çevrede harabe durumda olan evleri göstererek, "Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir." diyor.

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27 yıl sonra bir ilk! Aliyev'den Karabağ'da zafer turu

Görüntülerde Aliyev, Araz Nehri'ni işaret ederek, "Burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır" ifadesini kullanıyor.