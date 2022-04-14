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Haberler Galeri Honduras eski devlet başkanı ABD'ye iade edilecek! Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyor

Honduras eski devlet başkanı ABD'ye iade edilecek! Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyor

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in gelecek hafta ABD'ye iade edileceği açıklandı. Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez de ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada, Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:45
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Honduras eski devlet başkanı ABD’ye iade edilecek! Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyor

Güvenlik Bakanı Ramon Sabillon, HRN radyosuna yaptığı değerlendirmede, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kullanımıyla bağlantılı suçlardan yargılanan Hernandez'in, ABD'ye iadesinin gelecek hafta yapılacağını kaydetti.

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Honduras eski devlet başkanı ABD’ye iade edilecek! Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyor

Eski Devlet Başkanı'nın, başkent Tegucigalpa'daki Birleşik Devletler Uyuşturucuyla Mücadele Dairesine (DEA) teslim edileceğini belirten Sabillon, "Gelecek hafta çarşamba ve cuma günleri arasında Hernandez'in ülkeyi terk etmesi için görüşme kararı aldık." ifadesini kullandı.

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Honduras eski devlet başkanı ABD’ye iade edilecek! Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyor

SÜREÇ

ABD Federal Savcılığı, Hernandez'i bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye uyuşturucu sokma konusunda toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı.

Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 15 Şubat'ta, ABD Büyükelçiliğinin Hernandez'in tutuklanmasını talep ettiğini, talebin Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini bildirmişti.

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Honduras eski devlet başkanı ABD’ye iade edilecek! Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyor

Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak bir yargıç atamak için toplanmıştı.

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Honduras eski devlet başkanı ABD’ye iade edilecek! Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyor

ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, Yüksek Mahkemenin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde 16 Şubat'ta polislere teslim olmuştu.