Honduras eski devlet başkanı ABD'ye iade edilecek! Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyor

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in gelecek hafta ABD'ye iade edileceği açıklandı. Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez de ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada, Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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