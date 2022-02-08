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Dünya basınının gözü Rusya sınırında! İngiliz ve Fransız tankları 100 kilometre mesafede

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu. Görüşmede anlaşmaya varılamadığına dikkat çekilirken, tankların hazırlık yaptığı iddia edildi. Dünya basınında Fransız ve İngiliz tankların Rusya sınırına 100 kilometre mesafede konuşlandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 08.02.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 10:24
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Dünya basınının gözü Rusya sınırında! İngiliz ve Fransız tankları 100 kilometre mesafede

Ukrayna sınırına 110 bin asker yığan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için Moskova'ya giden Fransa lideri Emmanuel Macron, Kremlin'de beş saatten uzun süre kaldı. Rus ajanslarının dünyaya geçtiği fotoğraflarda, Putin ve Macron'un birer ucunda oturduğu devasa masa gözden kaçacak gibi değildi.

Askeri yığınaktan bu yana Moskova'yı ziyaret eden en üst düzey Batılı lider olan Macron, randevunun ardından krizin çözümünde önümüzdeki günlerin belirleyici olacağını vurguladı. "Rusya ile Fransa arasında yakınlaşma koşulları olduğunu söyleyebileceğime inandığım bir dizi öneriyi başlatmayı mümkün kılan bir tartışmamız oldu'' diyen Fransız lider, çözümün sadece siyasi olabileceğini dile getirdi:

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Dünya basınının gözü Rusya sınırında! İngiliz ve Fransız tankları 100 kilometre mesafede

Dünya 7 Şubat Pazartesi günü iki süper gücün başkentinde gerçekleşen hassas görüşmelerden çıkacak sonuçlara kilitlendi, bu sırada uluslararası haber ajansları karlar üstünde ilerleyen NATO tanklarının fotoğraflarını servis etti.

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Dünya basınının gözü Rusya sınırında! İngiliz ve Fransız tankları 100 kilometre mesafede

"Sonuçlardan konuşmak için çok erken. Diplomatik çabaları sürdürmek gerekir. Kalıcı bir istikrar, sorunların temelini tartışmaktan geçiyor. Önümüzdeki birkaç gün belirleyici olacak ve tartışmaları içerecek. İstikrarsızlık hayaletinin Avrupa'ya dönmesi riskini göze alamayız. İlerlemeye devam etmeliyiz, Avrupa'da barış için bu şart. Bir anlaşmaya varmak gerekiyor. Rusya'nın güvenliği olmadan Avrupa'nın güvenliğinden söz edemeyiz. Minsk Anlaşması tek çözüm yoludur. Bunun formatı da Normandiya formatıdır."

Askeri bir gerilimi önlemek için herşeyi yapmaya hazır olacağını dile getiren Rusya lideri Putin ise, "Muhtemelen henüz hakkında konuşmak için çok erken ama Macron'un bazı fikirleri ve önerileri ile daha sonraki ortak adımlarımızın temelini oluşturmanın oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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Dünya basınının gözü Rusya sınırında! İngiliz ve Fransız tankları 100 kilometre mesafede

Basın toplantısında NATO'ya ateş püsküren Putin, şu ifadeleri kullandı: "Rusya'nın saldırgan davrandığını söylemek mantıksız. NATO sınırlarına giden biz değiliz, onlar bizim sınırlarımıza yaklaşıyor. Rusya-NATO savaşının kazananı olmaz."

Rus ve Fransız liderler, Macron'un bugünkü Kiev ziyaretinin ardından tekrar konuşacak. Putin, "Ukrayna başkentine yaptığı geziden sonra birbirimizi tekrar arayacağız ve bu konuda görüş alışverişinde bulunacağız" dedi.

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Dünya basınının gözü Rusya sınırında! İngiliz ve Fransız tankları 100 kilometre mesafede

NEW YORK TIMES: PUTİN'İN NİYETİ GİZEMİNİ KORUYOR

Amerikan New York Times gazetesi, 'Putin Batı ve Ukrayna'yı uyarıyor ama niyeti gizemini koruyor' başlığıyla verdiği manşet haberinde, Rus liderin batı komşusunu işgal seçeneğini dışlamadığını kaydediyor.

İngiliz The Telegraph gazetesi, görüşmeyi 'Putin barışçıl bir çözüm istediğini söylüyor ancak Ukrayna sınırından askerlerini geri çekmeyi reddediyor' başlığıyla sayfasına taşıdı.

The Guardian ise, 'Macron ve Putin arasındaki Ukrayna görüşmeleri ilerleme sağlamada başarısız oldu' manşetini attı.