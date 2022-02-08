Dünya basınının gözü Rusya sınırında! İngiliz ve Fransız tankları 100 kilometre mesafede

"Sonuçlardan konuşmak için çok erken. Diplomatik çabaları sürdürmek gerekir. Kalıcı bir istikrar, sorunların temelini tartışmaktan geçiyor. Önümüzdeki birkaç gün belirleyici olacak ve tartışmaları içerecek. İstikrarsızlık hayaletinin Avrupa'ya dönmesi riskini göze alamayız. İlerlemeye devam etmeliyiz, Avrupa'da barış için bu şart. Bir anlaşmaya varmak gerekiyor. Rusya'nın güvenliği olmadan Avrupa'nın güvenliğinden söz edemeyiz. Minsk Anlaşması tek çözüm yoludur. Bunun formatı da Normandiya formatıdır."

Askeri bir gerilimi önlemek için herşeyi yapmaya hazır olacağını dile getiren Rusya lideri Putin ise, "Muhtemelen henüz hakkında konuşmak için çok erken ama Macron'un bazı fikirleri ve önerileri ile daha sonraki ortak adımlarımızın temelini oluşturmanın oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.