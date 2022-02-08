08 Şubat 2022, Salı
Dünya basınının gözü Rusya sınırında! İngiliz ve Fransız tankları 100 kilometre mesafede
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu. Görüşmede anlaşmaya varılamadığına dikkat çekilirken, tankların hazırlık yaptığı iddia edildi. Dünya basınında Fransız ve İngiliz tankların Rusya sınırına 100 kilometre mesafede konuşlandığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 08.02.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 10:24
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