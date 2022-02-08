Issızlığın ortasındaki Türkler: Duha! Eksi 50 derecede yaşam mücadelesi! Tutundukları tek şey...

Moğolistan'ın kuzeyindeki ıssız ormanlarda geyik sürüleriyle yaşayan Duhalar, bu ülkedeki birkaç Türk boyundan biri olarak kültürlerini devam ettiriyor. Bozkırın ortasında donmuş göllerde balık avlayan Duhalar, eksi 50 dereceye varan soğuklarda yaşam mücadelesi veriyorlar.