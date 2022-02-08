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Issızlığın ortasındaki Türkler: Duha! Eksi 50 derecede yaşam mücadelesi! Tutundukları tek şey...

Moğolistan'ın kuzeyindeki ıssız ormanlarda geyik sürüleriyle yaşayan Duhalar, bu ülkedeki birkaç Türk boyundan biri olarak kültürlerini devam ettiriyor. Bozkırın ortasında donmuş göllerde balık avlayan Duhalar, eksi 50 dereceye varan soğuklarda yaşam mücadelesi veriyorlar.

Giriş Tarihi: 08.02.2022 00:50 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 00:50
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Issızlığın ortasındaki Türkler: Duha! Eksi 50 derecede yaşam mücadelesi! Tutundukları tek şey...

Moğolistan'ın en kuzeyinde, Güney Sibirya'da ıssızlığın ortasında bir avuç Türk.

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Issızlığın ortasındaki Türkler: Duha! Eksi 50 derecede yaşam mücadelesi! Tutundukları tek şey...

Türkiye'nin iki katı büyüklüğündeki Moğolistan'da sayıları sadece 800 kadar.

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Issızlığın ortasındaki Türkler: Duha! Eksi 50 derecede yaşam mücadelesi! Tutundukları tek şey...

Duha Türkleri, dünyada nüfusun en seyrek olduğu yerlerden birinde geyik sürüleriyle izole bir hayat sürdürüyor.

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Issızlığın ortasındaki Türkler: Duha! Eksi 50 derecede yaşam mücadelesi! Tutundukları tek şey...

Uçaklar, arazi araçları, atlar ya da yürüyerek dünyanın en ücra bölgelerinden birinde yaşayan Duha Türklerine zorlu bir yolculuktan sonra ulaşılıyor.

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Issızlığın ortasındaki Türkler: Duha! Eksi 50 derecede yaşam mücadelesi! Tutundukları tek şey...

Kışın hava sıcaklığının eksi 50 dereceye kadar düştüğü topraklarda bir avuç kalan Duha Türklerine ulaşmak için karla kaplı ormanlardan, çorak steplerden ve buz tutmuş göllerden geçmek gerekiyor.