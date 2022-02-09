Nehirler taştı sokaklar çamur yığınına döndü! Kolombiya'da facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Taşan bir nehre yakın bölgelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere taşındı. Ölü sayısının artmasından korkulan kentte arama-kurtarma çalışmaları polis, sivil savunma, ordu, itfaiye ve Devlet Afet Risk Yönetimi Dairesi'nden arama kurtarma personeli ile birlikte sürüyor.

Giriş Tarihi: 09.02.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 12:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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