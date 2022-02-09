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Haberler Galeri Nehirler taştı sokaklar çamur yığınına döndü! Kolombiya'da facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nehirler taştı sokaklar çamur yığınına döndü! Kolombiya'da facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Taşan bir nehre yakın bölgelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere taşındı. Ölü sayısının artmasından korkulan kentte arama-kurtarma çalışmaları polis, sivil savunma, ordu, itfaiye ve Devlet Afet Risk Yönetimi Dairesi'nden arama kurtarma personeli ile birlikte sürüyor.

Giriş Tarihi: 09.02.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 12:38
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Nehirler taştı sokaklar çamur yığınına döndü! Kolombiya’da facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'nın Risaralda bölgesinin merkezi Pereira kentinde günlerdir etkili olan aşırı yağış, toprak kaymalarını beraberinde getirdi.

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Nehirler taştı sokaklar çamur yığınına döndü! Kolombiya’da facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Risaralda Valisi Victor Manuel Tamayo, sokakların çamur yığınına döndüğü kentte yol üzerinde bulunan bazı evlerin yıkıldığını aktardı.

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Nehirler taştı sokaklar çamur yığınına döndü! Kolombiya’da facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) ise toprak kaymalarının yol açtığı faciada şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve kayıplar olduğunu duyurdu.

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Nehirler taştı sokaklar çamur yığınına döndü! Kolombiya’da facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Taşan bir nehre yakın bölgelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere taşındı.

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Nehirler taştı sokaklar çamur yığınına döndü! Kolombiya’da facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ölü sayısının artmasından korkulan kentte arama-kurtarma çalışmaları polis, sivil savunma, ordu, itfaiye ve Devlet Afet Risk Yönetimi Dairesi'nden arama kurtarma personeli ile birlikte sürüyor.