İşgalci İsrail'i çıldırtan görüntüler! 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da bayram namazı kıldı

Yaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da saf tuttu. Cemaat, Aksa'nın kapılarında oluşan izdiham sırasında tekbirler ve salavatlar getirerek dualar etti.

Giriş Tarihi: 21.04.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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