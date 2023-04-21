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Haberler Galeri İşgalci İsrail'i çıldırtan görüntüler! 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da bayram namazı kıldı

İşgalci İsrail'i çıldırtan görüntüler! 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da bayram namazı kıldı

Yaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da saf tuttu. Cemaat, Aksa'nın kapılarında oluşan izdiham sırasında tekbirler ve salavatlar getirerek dualar etti.

Giriş Tarihi: 21.04.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 11:48
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İşgalci İsrail’i çıldırtan görüntüler! 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da bayram namazı kıldı

Sabah saatlerinden itibaren her yaştan Filistinli ve Müslüman, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için yola koyuldu.

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İşgalci İsrail’i çıldırtan görüntüler! 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da bayram namazı kıldı

Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi bayram namazı nedeniyle yaya ve araç trafiğine sahne oldu. Cemaat, Aksa'nın kapılarında oluşan izdiham sırasında tekbirler ve salavatlar getirerek dualar etti.

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İşgalci İsrail’i çıldırtan görüntüler! 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da bayram namazı kıldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 120 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

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İşgalci İsrail’i çıldırtan görüntüler! 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da bayram namazı kıldı

Namazın kılınmasının ardından tekbirler eşliğinde bayramlaşma kısmına geçildi. Cemaate bayramlıklarını giyerek katılan çocuklar dikkati çekti.

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İşgalci İsrail’i çıldırtan görüntüler! 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da bayram namazı kıldı

Bayram namazını Mescid-i Aksa'da kılan bir grup Türk de cemaate lokum ve kuru yemiş dağıttı.