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Türkiye düşmanı ABD'li senatörün çaresizliği! F-16 kararı sonrası kabusu yaşadı! Yine bahanenin adı Yunanistan

ABD'nin Türkiye'ye yönelik verdiği F-16 kararı Yunanistan'ı gündeminin yanı sıra Türkiye düşmanlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in de gündeminden düşmüyor. Konuyla ilgili yine konuşan Menendez kendini tekrara düşürmekten başka bir şey yapmadı. F-16 verilmesine halen karşı olduğunu ifade eden Senatör, aynı zamanda Türkiye ile ilgili aynı iddialarına devam etti.

Giriş Tarihi: 22.04.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 11:47
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Türkiye düşmanı ABD’li senatörün çaresizliği! F-16 kararı sonrası kabusu yaşadı! Yine bahanenin adı Yunanistan
Uzun zamandır gündemde olan F-16 meselesi geçtiğimiz akşam ABD tarafından gelen haberle çözüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay verdiğini açıkladı.
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Türkiye düşmanı ABD’li senatörün çaresizliği! F-16 kararı sonrası kabusu yaşadı! Yine bahanenin adı Yunanistan
Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez konuyla ilgili birkaç gündür sessizliğini koruyordu. Getçiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Menendez yine konuştu.
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Türkiye düşmanı ABD’li senatörün çaresizliği! F-16 kararı sonrası kabusu yaşadı! Yine bahanenin adı Yunanistan
Menendez, Türkiye'ye F-16 verilmesine halen karşı olduğunu ifade ederek "Türkiye bu şekilde ödüllendirilmek için yeterince şey yapmadı" ifadelerine yer verdi.
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Türkiye düşmanı ABD’li senatörün çaresizliği! F-16 kararı sonrası kabusu yaşadı! Yine bahanenin adı Yunanistan

Konuşmasının devamında Senatör, "F-16'ların satışına karşı olmaya devam ediyorum ve Türkiye'nin Yunanistan'a karşı olan saldırgan tutumunu değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Türkiye düşmanı ABD’li senatörün çaresizliği! F-16 kararı sonrası kabusu yaşadı! Yine bahanenin adı Yunanistan
Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin ise seçim sonucuna bağlı olduğunu ifade eden Menendez, "Türkiye ve Yunanistan'daki seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler şekillenecek" diyerek kıta sahanlığını ve hava sahalarını ihlal edenin Yunanistan olmadığını iddia etti.