Türkiye düşmanı ABD'li senatörün çaresizliği! F-16 kararı sonrası kabusu yaşadı! Yine bahanenin adı Yunanistan

ABD'nin Türkiye'ye yönelik verdiği F-16 kararı Yunanistan'ı gündeminin yanı sıra Türkiye düşmanlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in de gündeminden düşmüyor. Konuyla ilgili yine konuşan Menendez kendini tekrara düşürmekten başka bir şey yapmadı. F-16 verilmesine halen karşı olduğunu ifade eden Senatör, aynı zamanda Türkiye ile ilgili aynı iddialarına devam etti.

Giriş Tarihi: 22.04.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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