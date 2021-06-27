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Putin'in savaş makinesi denize açıldı! 10 bin kilometredeki hedefi yok edebilir
Rusya ve ingiltere arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Rusya'nın İngiliz donanmasına ait savaş gemisine jetlerle bomba atmasının ardından roket saldırısı yapacağı iddiaları dünya basınını salladı. Putin hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek dev denizaltını göreve çıkardı.
Giriş Tarihi: 27.06.2021 10:04Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 15:51