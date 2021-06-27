27 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Putin'in savaş makinesi denize açıldı! 10 bin kilometredeki hedefi yok edebilir

Putin'in savaş makinesi denize açıldı! 10 bin kilometredeki hedefi yok edebilir

Rusya ve ingiltere arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Rusya'nın İngiliz donanmasına ait savaş gemisine jetlerle bomba atmasının ardından roket saldırısı yapacağı iddiaları dünya basınını salladı. Putin hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek dev denizaltını göreve çıkardı.

Giriş Tarihi: 27.06.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 15:51
  • 1
  • 79
Putin'in savaş makinesi denize açıldı! 10 bin kilometredeki hedefi yok edebilir

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Karadeniz'de İngiltere'ye karşı adımları bitmiyor. İngiltere'nin provokasyonları sonrası savaş jetlerini havalandıran Rusya, gemilerin rotasını bombalamıştı. Yeni bir uyarı açıklaması yapan Moskova, 2. provokasyonda bombaların hedefe gönderileceğini belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 79
Putin'in savaş makinesi denize açıldı! 10 bin kilometredeki hedefi yok edebilir

Putin bir adım daha atarak tsunamileri tetikleyebilen nükleer drone'larla dolu 185 metrelik 'şehir katili' denizaltısını ilk kez denize indirtti. 14 bin 700 tonluk savaş makinesi, her biri yapay zeka tarafından yönlendirilen, nükleer uçlu su altı drone torpidolarına sahip.

  • 3
  • 79
Putin'in savaş makinesi denize açıldı! 10 bin kilometredeki hedefi yok edebilir

100 METRELİK TSUNAMİ...
Uzmanlar, Belgorod'un devasa torpidolarının, kıyı şehirlerini harap edebilecek 100 metre yüksekliğindeki dalgaları su altından tetikleyebileceğinden endişeleniyor. Dev denizaltının, ülkenin gizli Denizaltı Araştırmaları Ana Müdürlüğü adına işletildiği ve sekiz adede kadar nükleer silahlı torpido ile donatıldığı düşünülüyor.

  • 4
  • 79
Putin'in savaş makinesi denize açıldı! 10 bin kilometredeki hedefi yok edebilir

10 BİN KİLOMETREDEKİ HEDEFİ YOK EDEBİLİR
"Sabotaj ve gizli operasyonlar için iyi bir donanıma sahip. Poseidon nükleer torpidoları, savaş zamanında bir uçak gemisine saldırmak için çok etkili bir araç olabilir - şu anda hiçbir savunmanın olmadığı bir uçak gemisi."

  • 5
  • 79
Putin'in savaş makinesi denize açıldı! 10 bin kilometredeki hedefi yok edebilir

Rus Donanması, denizaltının çığır açacağına inanıyor. Putin, torpidolarının 6 bin milden (yaklaşık 10 bin klometre) daha uzaktaki kıyı hedeflerini tamamen yok edebileceğinin altını çizmişti.