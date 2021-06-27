Putin'in savaş makinesi denize açıldı! 10 bin kilometredeki hedefi yok edebilir

10 BİN KİLOMETREDEKİ HEDEFİ YOK EDEBİLİR

"Sabotaj ve gizli operasyonlar için iyi bir donanıma sahip. Poseidon nükleer torpidoları, savaş zamanında bir uçak gemisine saldırmak için çok etkili bir araç olabilir - şu anda hiçbir savunmanın olmadığı bir uçak gemisi."